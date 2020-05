Record Internet: Raggiunta una nuova velocità massima di 44,2 Tbps.

Usando un cavo in fibra e usando un singolo chip, i ricercatori hanno raggiunto un nuovo picco di velocità di Internet: 44,2 Tb/s. I ricercatori delle università australiane Monash e RMIT hanno ottenuto il nuovo record. In teoria, si potrebbe scaricare contenuti da oltre 50 dischi Blu-ray HD da 100 GB … in un secondo!

L’esperimento australiano con la velocità Internet

La cosa più notevole, secondo il portale Nature, è che sono stati necessari solo un cavo in fibra ottica da 75 chilometri e un chip integrato.

La connessione è stata testata tra il campus RMIT nella città di Melbourne e quello della Monash University.

“È un record mondiale“, ha dichiarato il professor David Moss, uno dei responsabili della ricerca, secondo The Verge. “Abbiamo sviluppato qualcosa che è simile alle aspettative per il futuro”, ha aggiunto Bill Corcoran, un altro ricercatore.

Qual’è stata la chiave principale dell’esperimento?

La velocità è stata raggiunta grazie a un pezzo chiamato “micro-brush”, che trasmette i dati in modo più efficiente e compatto.La prossima sfida è adattare la scoperta all’infrastruttura esistente.

Scaricare film o giocare online con 44 Tbps? Non nel prossimo futuro, a causa dei costi elevati. Tranquillo, arriverà un giorno in cui sarà possibile.