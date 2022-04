Ultime Notizie » Antiriciclaggio » Bankitalia blocca N26: stop a nuovi clienti e alle attività in criptovalute

La banca centrale italiana ha vietato alla banca digitale tedesca N26 di inserire nuovi clienti nelle sue attività italiane, dopo una recente ispezione dei controlli antiriciclaggio (AML).

La Banca d’Italia ha affermato di aver “adottato una misura che vieta alla filiale italiana di N26 Bank di intraprendere operazioni con nuovi clienti e di offrire nuovi prodotti e servizi ai clienti esistenti (es. criptovalute)”. La decisione ha fatto seguito a un’ispezione in loco alla fine dello scorso anno, che ha rivelato “lacune significative rispetto alla normativa antiriciclaggio”.

Ha aggiunto che la fintech tedesca ha adottato misure per porre rimedio a queste carenze e che la Banca d’Italia verificherà se queste hanno affrontato le carenze prima di rivedere l’attuale divieto.

N26, con sede a Berlino, è stata fondata nel 2013 e in precedenza ha subito sanzioni per i suoi controlli antiriciclaggio. Nel settembre dello scorso anno, N26 è stata multata di 4,25 milioni di euro dall’autorità di regolamentazione tedesca dei servizi finanziari, BaFin, per pratiche antiriciclaggio deboli.

Il riciclaggio di denaro e i suoi legami con la criminalità organizzata è un grave problema globale in cui le banche si trovano al centro. Secondo le Nazioni Unite, fino a 2 trilioni di dollari vengono spostati illegalmente ogni anno, con i criminali che usano le banche per nascondere denaro. Nel Regno Unito, la National Crime Agency (NCA) stima che il riciclaggio di denaro costi all’economia del paese 24 miliardi di sterline ogni anno.

Negli ultimi anni le banche che non hanno rispettato le loro strategie antiriciclaggio sono state colpite da ingenti multe da parte delle autorità di regolamentazione di tutta Europa. Secondo una ricerca pubblicata lo scorso anno dalla società di servizi di informazione business-to-business (B2B) Kyckr, nel 2020 28 istituti finanziari in tutto il mondo sono stati multati per violazioni legate all’AML,

pari a circa 2,6 miliardi di sterline.

Il Regno Unito è il luogo in cui ogni anno si verifica la seconda quantità più alta di riciclaggio di denaro a livello globale, con una cifra stimata di 88 miliardi di sterline ripulite dai criminali ogni anno.

Solo gli Stati Uniti vedono di più, con 216,5 miliardi di sterline riciclate all’anno, mentre Francia (54,5 miliardi di sterline), Germania (51,3 miliardi di sterline) e Canada (25,6 miliardi di sterline) si collocano anche tra i primi cinque paesi in termini di valore del denaro riciclato.

Le cifre, dal produttore di software per la verifica dell’identità Credas Technologies, messe insieme utilizzando i dati dell’OCSE, hanno anche rivelato che circa 1,8 trilioni di sterline vengono riciclati a livello globale ogni anno, circa il 3% del PIL totale.

A ottobre, NatWest Bank ha ammesso che i guasti operativi, comprese le debolezze nei sistemi di monitoraggio automatizzato, significavano che non era riuscita a prevenire il riciclaggio di denaro sporco di 400 milioni di sterline. Si è dichiarato colpevole presso la Corte dei magistrati di Westminster per non aver rispettato le normative antiriciclaggio tra il 2012 e il 2016.

A seguito dell’ammissione, l’amministratore delegato della banca, Alison Rose, ha dichiarato: “Negli anni trascorsi da questo caso, abbiamo investito risorse significative e continuiamo a rafforzare i nostri sforzi per combattere efficacemente la criminalità finanziaria”.

La tecnologia è fondamentale per ridurre il riciclaggio di denaro, con sistemi che utilizzano tecnologie come l’intelligenza artificiale per scansionare le transazioni ed evidenziare attività sospette.