Ultime Notizie » acquisti online » Swatch Omega: Orologio esaurito in poche ore

Grande successo della collezione di orologi Bioceramic MoonSwatch che Swatch e Omega hanno creato in collaborazione tra loro: nei negozi è andata esaurita nel giro di poche ore.

Swatch e l’orologiaio svizzero Omega hanno collaborato per progettare una versione innovativa dell’iconico orologio Speedmaster Moonwatch. Tale è stato il successo della collezione, composta da undici modelli, che si sono formate lunghe code alle porte degli store Swatch e sul sito del brand gli acquisti online si sono limitati ad una unità per persona (fino ad esaurimento).

Come sono questi orologi che sono già diventati un nuovo oggetto del desiderio?

La collezione Omega x Swatch Bioceramic MoonSwatch si ispira allo spazio. Pertanto, i suoi undici orologi condividono i loro nomi con quelli di alcuni corpi planetari: dal Sole, la stella gigante situata al centro del sistema solare, a Urano, l’ultimo pianeta nano situato alla sua periferia. Gli orologi hanno un prezzo di 250 euro.

In questa collezione, Swatch ha utilizzato il proprio materiale proprietario: BIOCERAMICA, una miscela unica composta da due terzi di ceramica e un terzo da un materiale derivato dall’olio di ricino. Inoltre, entrambe le aziende hanno prestato particolare attenzione ai dettagli di questa collezione e uno dei nostri preferiti è l’incisione del pianeta onorato sul retro di ogni orologio.

Dall’orologio originale, l’Omega Speedmaster Moonwatch, la sua cassa asimmetrica, la famosa scala tachimetrica con un punto sopra i novanta e i caratteristici contatori Speedmaster sono stati rispettati. Non così i colori, come il rosa e il celeste, contributo di Swatch.

Se ti sei innamorato di questi orologi e ti penti di non essere stato veloce a procurartene uno, non preoccuparti. Swatch ha annunciato che non si tratta di una collezione in edizione limitata e che, quindi, verranno presto rifornite sia nei negozi fisici che sul web. Mentre aspetti, pensa a quale degli undici modelli vuoi indossare al polso.