Ultime Notizie » Dati personali » Google: disponibile la rimozione del proprio indirizzo, numero di telefono e altri dati sensibili dal proprio browser

Google ha abilitato la possibilità di rimuovere le informazioni personali dal motore di ricerca quando si tratta di contenuti che, se resi pubblici, potrebbero causare danni alle persone.

Dati che possono essere richiesti per la cancellazione

Come annunciato in un post pubblicato sul suo blog ufficiale, i dati che possono essere richiesti per la cancellazione sono, tra gli altri, quelli che fanno riferimento a contatti personali, come numeri di telefono, indirizzo email o indirizzo fisico, nonché credenziali di accesso.

Richiedere la rimozione di informazioni personali su Google

Inoltre, numeri di conto bancario o carte di credito, con le quali potresti essere vittima di una frode finanziaria.

Una volta ricevuta la richiesta, Google valuta il contenuto della pagina per verificare che la sua rimozione non limiti la disponibilità di alcune informazioni ritenute utili, come gli articoli giornalistici. Analizza anche se il contenuto appare in registri pubblici, siti governativi o fonti ufficiali. Se ciò che si desidera eliminare fa parte di uno di questi casi, l’azienda non apporta alcuna modifica.

Inoltre, ha chiarito che la rimozione dei dati dalla piattaforma di ricerca di Google non significa che scompaiano da Internet.