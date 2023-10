Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus Oggi » ATALANTA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A Oggi

Dove vedere Atalanta-Juventus streaming gratis e in tv. La Juventus affronta l’Atalanta al Gewiss Stadium con l’obiettivo di mantenere la striscia di vittorie dopo il successo ottenuto contro il Lecce. Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic e Milik, ma ha convocato Yildiz e Tommaso Mancini per sostituirli. Una vittoria consentirebbe alla Juventus di mantenere il passo delle capoliste Inter e Milan. Dall’altro lato, l’Atalanta cerca la seconda vittoria consecutiva per restare in lizza per le prime quattro posizioni. Gasperini ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra. Fischio d’inizio alle ore 18 italiane di oggi domenica 1° ottobre 2023. Scopri le formazioni e dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming.

Statistica in evidenza: Da quando è tornato Massimiliano Allegri (stagione 2021/22), la Juventus è la squadra che più volte ha vinto in Serie A con il punteggio di 1-0 (14).

Atalanta-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Teun Koopmeiners ha segnato il primo gol in due delle ultime tre partite dell’Atalanta, che ha perso solo una delle 11 partite in cui ha segnato con il club. Adrien Rabiot ha contribuito a 19 gol per la Juventus, segnandone 12 e fornendo 7 assist, il quantitativo più alto tra i centrocampisti in Serie A.

⚽ Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Palomino, Holm, Bakker, Hateboer, Zortea, Adopo, De Ketelaere, Miranchuk, Muriel. Indisponibili: Scamacca, Touré. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Cambiaso, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Mancini. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Milik, Pogba, Vlahovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni-Del Giovane. Quarto uomo: Giua. Var: Di Paolo. Ass. Var: Meraviglia.

Atalanta-Juventus in TV, che canale?



Atalanta-Juventus diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione. Il match verrà raccontato su DAZN da Pierluigi Pardo col commento tecnico di Marco Parolo.

Il calciatore serbo Dusan Vlahovic si è distinto segnando cinque gol contro l’Atalanta in Serie A, risultato che ha superato solo contro Bologna e Lazio. Inoltre, ha segnato tre gol nelle ultime tre partite disputate al Gewiss Stadium, inclusa la rete decisiva al 98° minuto nell’ultimo incontro tra i bianconeri e la Dea.

I clienti di DAZN e Sky possono vedere la partita sulla propria TV utilizzando l’app su Sky Q o il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite). È necessario pagare un costo aggiuntivo per attivare il servizio.

Atalanta-Juventus Streaming Gratis in italiano



Atalanta-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Ademola Lookman ha segnato due gol contro la Juventus in Serie A, aiutando l’Atalanta a pareggiare 3-3. È stato coinvolto in tutte e tre le reti della sua squadra, fornendo anche un assist. Nessuna altra squadra ha subito più reti da Lookman rispetto alla Juventus nel campionato.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Atalanta-Juventus su richiesta.

Alternative Atalanta-Juventus Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Atalanta-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

Durante la scorsa stagione, Adrien Rabiot è stato uno dei centrocampisti più prolifici della Serie A, ottenendo un totale di 19 gol, di cui 12 reti e 7 assist. Solo Piotr Zielinski e Felipe Anderson, entrambi con 20 anni, hanno ottenuto risultati simili.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.