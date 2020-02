Visme, uno strumento di progettazione grafica online, ha pubblicato sul suo sito Web un libro elettronico scaricabile gratuitamente, che contiene le strategie utilizzate dall’azienda per raggiungere l’invidiabile cifra di 4 milioni di utenti che oggi presumono.

“Strategie di marketing che utilizziamo per aumentare Visme a oltre 4 milioni di utenti” è il nome della pubblicazione che raccoglie i rapporti su come la suddetta società è stata in grado di ottenere tale crescita senza finanziamenti esterni e principalmente con risorse organiche.

Come notato da Visme, l’iniziativa dopo la pubblicazione di questo libro è coerente con la missione dell’azienda di aiutare altre aziende e persone, sapendo che in molti casi, come è successo a loro in quel momento, non tutti possono contare un ingente budget per le attività di marketing.

Tuttavia, affermano che con queste risorse limitate si possono comunque ottenere buoni risultati. Pertanto, per dimostrarlo, il team di Visme pubblica questo documento preparato da loro stessi, che raccoglie ogni strategia che hanno usato per far crescere l’azienda, in un formato di facile comprensione, spiegato passo dopo passo.

Oltre al libro, catalogato come una “miniera d’oro” dai suoi autori, il suo download consente di accedere al software di diffusione che hanno sviluppato internamente per diffondere la voce sul loro marchio.

Per quanto riguarda il contenuto del libro, è diviso in tre capitoli, ognuno dedicato a una strategia diversa:

Strategia 1: Content Marketing

Uno sguardo integrale alla strategia dei contenuti di Visme

Il processo passo-passo per scrivere post sul blog pensando alla ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

motori di ricerca (SEO) La nostra tecnica di marketing infografica modificata

Come ridimensionare i post degli ospiti per ottenere backlink di qualità?

Video marketing: creare contenuti educativi

Strategia 2: Influenza Marketing e Pubbliche relazioni

Comparire negli elenchi di “La migliore X sul mercato”

Come essere esaminato da creatori e influencer rilevanti in forma continua

Come avviare e gestire con successo un programma di affiliazione

Il processo per ottenere una copertura mediatica coerente da parte di giornalisti competenti nel loro spazio

Come ottenere backlink di qualità sul tuo sito Web analizzando i tuoi concorrenti

Strategia 3: Marketing congiunto (partenariati)

Come arrivare a un’idea di partnership reciprocamente vantaggiosa

Il processo di ricerca di partner idonei e come contattarli

Come aiutare i tuoi partner a realizzare la loro parte dell’accordo

Indubbiamente, questo libro è una risorsa utile per imprenditori e professionisti. È scritto in inglese. Tuttavia, trattandosi di un documento digitale, non è difficile tradurlo se non si padroneggia la lingua.

Il libro può essere ottenuto gratuitamente sul sito Web di Visme all’indirizo https://www.visme.co/marketing-strategy/. Per scaricarlo, devi indicare in un modulo il tuo nome e la tua email.