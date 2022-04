Ultime Notizie » 2022 FIFA World Cup » Mondiali Qatar 2022: Gironi, Video Canzone e Mascotte Ufficiale

Questo venerdì si è svolto il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar 2022, in cui è stata definita la posizione di ogni paese per la fase a gironi. Finora sono note 29 partecipanti su 32.

Il Gruppo A è composto dal Qatar (paese ospitante), insieme a Ecuador, Senegal e Paesi Bassi.

Nel Gruppo B ci sono Inghilterra, Iran, USA e la vincitrice dello spareggio tra Galles e Ucraina o Scozia.

Il Gruppo C è composto da Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia.

Nel Girone D ci saranno Francia (Campione del Mondo in carica), Danimarca, Tunisia e la vincitrice dei playoff tra Perù e Australia o Emirati Arabi Uniti.

Nel Girone E ci sono Spagna, Germania, Giappone e chi vince i playoff tra Nuova Zelanda e Costa Rica.

Il Gruppo F è composto da Belgio, Canada, Marocco e Croazia.

Il Gruppo G è composto da Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun.

Infine, il gruppo H è stato chiuso con Portogallo, Ghana, Uruguay e Repubblica di Corea.

La canzone ufficiale e la mascotte

Prima del sorteggio dei gironi, la FIFA ha presentato, in una dichiarazione rilasciata questo venerdì, la canzone ufficiale di questa Coppa del Mondo, che si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre.

Il tema musicale scelto è “Hayya Hayya” o la sua traduzione in inglese “Better Together“, una collaborazione tra Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

Nel frattempo, la mascotte ufficiale sarà La’eeb, “giocatore abile” in arabo, ha annunciato la FIFA in un

“Proviene dal metaverso degli animali domestici, un universo parallelo che non può essere descritto a parole e ognuno può immaginare come vuole. La’eeb incoraggia tutti a credere in se stessi”, dice il testo FIFA riferendosi al simbolo, che è un bianco turbante.

Date e gare che mancano prima dell’inizio del Mondiale

A giugno al termine dei playoff si conosceranno le ultime 3 nazionali che mancano a completare il quadro delle 36 squadre. Si giocheranno a giugno: Ucraina-Scozia, poi la vincente sfiderà il Galles (spareggio europeo). Australia-Emirati Arabi Uniti, la vincente sfiderà il Perù (spareggio intercontinentale 1). Infine l’incrocio Nuova Zelanda-Costa Rica (spareggio intercontinentale 2).

Quando inizia il Mondiale di calcio 2022

Il mondiale inizierà lunedì 21 novembre 2022, con il Gruppo A e il Gruppo B in campo: il match inaugurale sarà Qatar-Ecuador. Poi il 22 novembre con Gruppo C e D, il 23 novembre con Gruppo E ed F e il 24 con il Gruppo G e H. Fase ad eliminazione diretta: ottavi 3-6 dicembre, quarti 9-10 dicembre, semifinali 13-14 dicembre.