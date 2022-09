Ultime Notizie » Android » Come cercare immagini con Google Lens dal cellulare

L’app Google Lens sta ricevendo un aggiornamento che porta la ricerca inversa di Google Immagini. Oltre alle funzioni che già conosciamo, l’app ora ci semplifica la ricerca di qualsiasi immagine nel motore di ricerca di Google senza dover eseguire alcuna azione aggiuntiva.

Ecco come poter cercare immagini con Google Lens dal tuo cellulare

Se hai installato l’app Google Lens sul tuo dispositivo Android, saprai che ha una serie di funzioni per cercare quasi tutto sul web. Grazie alla fotocamera mobile e all’IA dell’app possiamo trovare informazioni su qualsiasi oggetto. E ora viene aggiunta una nuova funzione. Come accennato in 9to5Google, Lens ora ha una scorciatoia che ti consente di cercare un’immagine con le dinamiche di ricerca inversa di Google Immagini.

Troverai questa nuova opzione quando apri l’immagine o la fotografia che hai scattato con la fotocamera.

Al visore viene aggiunta un’icona di un globo con una lente d’ingrandimento, che semplicemente premendolo ci porterà a una

Vedrai che ripete la formula di Google Immagini, che restituisce risultati tenendo conto dell’immagine che abbiamo precedentemente caricato nel motore di ricerca. In questo caso, non dovremo eseguire quell’azione, poiché Lens farà il lavoro per noi. E, naturalmente, ci sono ancora il resto delle funzioni che già conosciamo da Lens, come le opzioni per tradurre, selezionare il testo nell’immagine, cercare un elemento all’interno dell’immagine, ecc.

Tieni presente che le funzioni che ti daranno informazioni dipenderanno dal tipo di immagine che hai scelto. Ad esempio, se hai scattato una foto di un menu, vedrai che l’opzione “Cibo” ti presenta informazioni su un determinato piatto. Oppure se hai un problema di matematica nell’immagine, semplicemente cliccando su “Compiti a casa” l’app ti mostrerà passo dopo passo come risolvere il problema.