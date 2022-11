Ultime Notizie » Collezioni NFT » Justin Bieber perde il 95% del valore di un NFT Bored Ape da lui acquistato

L’NFT (Non-Fungible Token) del cantante canadese Justin Bieber ha perso il 95% del suo valore dal suo acquisto, secondo il portale Insider. L’artista ha acquistato il token Bored Ape Collection per 500 ETH ($ 1,3 milioni) a gennaio e ora vale $ 70.000 tra le recenti turbolenze nei mercati delle criptovalute. Bored Ape, che comprende oltre 10 mila NFT raffiguranti scimmie dei cartoni animati che indossano abiti diversi, è una delle collezioni d’arte NFT di maggior successo, con un valore di oltre $ 1 miliardo.

Mentre Bieber non ha mai specificato perché ha acquistato un NFT, alcuni critici ipotizzano che le celebrità acquistino NFT come status symbol, un modo per ostentare la loro ricchezza e acquisti esclusivi. Anche il presentatore di talk show Jimmy Fallon, la modella Paris Hilton e i rapper Snoop Dogg ed Eminem possiedono NFT di Bored Ape.