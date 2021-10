Dove vedere Milan-Torino Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi martedì 26 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 10a giornata di Serie A 2021-22 che è un turno infrasettimanale. Nel decimo turno, il Milan di Stefano Pioli, ancora imbattuto come il Napoli con 8 vittorie e un pareggio (contro la Juventus a Torino 1-1 del 19 settembre scorso), ospita il Torino di Ivan Juric allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Torino in video streaming gratis e diretta live tv.

Il Milan ha vinto le ultime cinque partite di campionato: solo una volta nella gestione Stefano Pioli i rossoneri hanno collezionato sei successi consecutivi in Serie A, tra luglio e ottobre 2020.

⚽ Dove vedere Milan-Torino Diretta TV

Milan-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo il quale sarà affiancato da Federico Balzaretti al commento tecnico.

Dovesse trovare il gol in questo match, Olivier Giroud diventerebbe solo il secondo giocatore del Milan nell’era dei tre punti a vittoria a segnare in tutte le sue prime tre presenze casalinghe di Serie A, dopo Mario Balotelli nel 2013.

⚽ Milan-Torino Streaming Gratis

Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

Theo è negativo al Covid e verrà convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Sull’altra fascia possibile chance per Kalulu dal 1′, mentre Kessie riprende il suo posto a centrocampo. Romagnoli potrebbe far rifiatare Kjaer, Saelemeakers torna titolare, mentre dietro la punta, che con ogni probabilità sarà Giroud, agirà Krunic. Personalizzato per Rebic, che non ci sarà. Ansaldi (infortunatosi contro il Genoa) out per una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Torino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kaluku; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brahim Díaz, Samu Castillejo, Florenzi, Maignan, Messias, Plizzari, Rebic.

Dovesse segnare in questo incontro, Zlatan Ibrahimovic raggiungerà due traguardi in contemporanea: 150 gol in Serie A e 400 marcature nei campionati nazionali in cui ha giocato in carriera. Dopo aver trovato il gol nelle prime tre sfide di campionato contro il Torino, l’attaccante svedese è rimasto a secco di reti nelle successive tre.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore Ivan Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ansaldi, Edera, Mandragora, Pjaca, Verdi.

Andrea Belotti ha realizzato cinque gol allo stadio Meazza in Serie A, quattro dei quali tuttavia contro l’Inter. In sette gare giocate in Lombardia contro i rossoneri, l’attaccante del Torino ha siglato una sola rete: nell’agosto 2016, quando sbagliò anche il rigore del possibile 3-3 al 96º minuto.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Alternative per vedere Milan-Torino in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.