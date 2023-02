Dove vedere Milan-Torino Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) per il primo anticipo che apre la 22a giornata di Serie A 2022-23. Rossoneri (38 punti) alla ricerca della vittoria dopo oltre un mese di mancanza dei 3 punti,realizzando in questo periodo 2 pareggi e 3 sconfitte, e quindi scivolando al sesto posto. Il Torino di Ivan Juric (30 punti) è la attuale settima forza del campionato, in piena zona Conference League.

Gli attuali Campioni d’Italia vogliono scacciare la crisi di risultati anche per presentarsi con il morale giusto all’andata degli ottavi di Champions League in programma nel giorno di San Valentino contro il Tottenham di Antonio Conte. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Torino in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: il Torino ha fatto gol in 10 delle 11 trasferte in questa stagione di campionato finora.

Milan-Torino Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan: Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre. In attacco torna titolare Leao. Ibrahimovic torna tra i convocati. Thiaw insidia Gabbia. In casa Torino: Senza Ricci e con Ilic in non perfette condizioni, spazio ad Adopo e Linetty in mezzo. Buongiorno dovrebbe essere preferito a Rodriguez.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Bayeye, Ilic, Vieira, Gineitis, Radonjic, Seck.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Lo Cicero e Scarpa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Prontera.

L’influente difensore Theo Hernández potrebbe essere fondamentale perché il Milan ritrovi la forma, dato che ha vinto più scontri diretti personali contro il Torino piuttosto che contro qualsiasi altra squadra (sei).

Milan-Torino in TV, che canale?



Milan-Torino diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere Milan-Torino in tv, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Il Torino è imbattuto in tutte e quattro le partite in cui Aleksey Miranchuk ha segnato in questa stagione di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), inclusa una vittoria per 2-1 nello scontro diretto inverso di questa stagione. La telecronaca di Milan-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Milan-Torino Streaming Gratis senza Roja Live



Milan-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’ultimo incontro tra le due squadre in Serie A ha visto il Torino trionfare 2-1, in casa, a ottobre. Koffi Djidji ha messo a segno la prima rete per il Torino al minuto 35. Anche Aleksey Miranchuk ha segnato in questa partita. Junior Messias ha realizzato l’unico gol per il Milan al minuto 67.

Alternative per vedere Milan-Torino in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.