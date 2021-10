Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Milan-Torino Streaming Venezia-Salernitana Gratis, dove vederle Stasera? Oggi Spezia-Genoa

Dove vedere le partite di calcio in tv: Milan-Torino, Venezia-Salernitana, Spezia-Genoa e tutte le altre di oggi martedì 26 ottobre 2021. Di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

17:30 Lituania-Italia (Qualificazioni Mondiali Femminili) – Rai Due

18:30 Zona Gol Serie A – Dazn

18:30 Diretta Spezia-Genoa (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Spezia-Genoa, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia martedì 26 ottobre alle ore 18:30. Il Genoa ha perso soltanto una delle nove sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro lo Spezia: 1-2 per gli aquilotti in cadetteria nel novembre 2006 – completano sei successi rossoblù e due pareggi.

Diretta Spezia-Genoa sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:30 Diretta Venezia-Salernitana (Serie A) – Dazn

Venezia-Salernitana, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia martedì 26 ottobre alle ore 18:30. Sono due i precedenti in Serie A tra Venezia e Salernitana, arrivati nella stagione 1998/99: successo granata per 1-0 all’Arechi e pareggio a reti inviolate nella gara di ritorno al Penzo.

Diretta Venezia-Salernitana sui canali digitali di DAZN.

Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

19:00 Alaves-Elche (Liga) – Dazn

20:45 Diretta Milan-Torino (Serie A) – Dazn

Milan-Torino, match valido per la 10a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio San Siro di Milano martedì 26 ottobre alle ore 20:45. Il Milan ha vinto tutti gli ultimi tre incontri di Serie A contro il Torino con un punteggio complessivo di 10-0: soltanto una volta i rossoneri hanno registrato più successi di fila contro i granata nella competizione (cinque all’inizio degli anni ’50).

Diretta Milan-Torino sui canali digitali di DAZN. Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook.

20:45 Chelsea-Southampton (League Cup) – Dazn

20:45 Arsenal-Leeds United (League Cup) – Dazn

21:00 Espanyol-Athletic (Liga) – Dazn

21:30 Villarreal-Cadice (Liga) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta TV è illegale.