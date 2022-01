Dove vedere Milan-Spezia Streaming Gratis. Grande opportunità per il Milan di Stefano Piolidi guadagnare due punti sulla capolista Inter che ha comunque una partita da recuperare con il Bologna dell’ex Mihajlovic. A San Siro bisgna quindi battere lo Spezia di Thiago Motta reduce dai successi esterni con Napoli e Genoa, dal ko interno con il Verona e dal pari con l’Empoli negli ultimi quattro incontri: un bottino di sette punti che ha permesso al club ligure di mettersi la zona retrocessione a tre lunghezze di distanza e con una gara ancora da giocare. Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Theo Hernández del Milan è solo il terzo difensore negli ultimi 15 campionati capace di prendere parte ad almeno nove gol (quattro reti, cinque assist) nel corso delle prime 21 giornate in una stagione di Serie A, dopo Robin Gosens (11 nel 2019/20 e 10 nel 2020/21) e Achraf Hakimi (10 nel 2020/21).

⚽ Dove vedere Milan-Spezia Diretta TV

Milan-Spezia diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita si gioca oggi lunedì 17 gennaio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro Milano con inizio previsto alle ore 18:30 italiane, in contemporanea a Bologna-Napoli.

Nell’ultimo confronto tra le due squadre, il match al Picco dell’andata datato 25 settembre 2021, il Milan si è imposto grazie ai gol di Daniel Maldini e, soprattutto, Brahim Diaz all’86’, dopo il momentaneo 1-1 di Verde all’80’.

⚽ Milan-Spezia Streaming Gratis

Milan-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Milan-Spezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Milan Pioli perde anche Tomori, alle prese con una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Torna a disposizione Calabria, guarito dal Covid. Al centro della difesa ancora Gabbia con Kalulu, Florenzi e Theo Hernandez esterni.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Spezia

In mezzo, vista la squalifica di Tonali, ci saranno Krunic e Bakayoko. In avanti Ibrahimovic più di Giroud. In casa Spezia Agudelo torna dopo la squalifica. Recuperato Nzola dopo il virus gastrointestinale.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Stanga, Messias, Di Gesù, Rebic, Castillejo, Giroud, D Maldini. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Kessié, Ballo-Tourè, Bennacer, Tomori, A Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Tonali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Kovalenko, Sala, Ferrer, Bourabia, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, E Colley. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Cipressa e Grossi. IV uomo: Sozza. Var: Doveri. Avar: Vivenzi.

Simone Bastoni ha segnato la sua prima rete in Serie A contro il Milan, nel successo 2-0 nel febbraio 2021; nessun giocatore ha realizzato più gol fuori casa rispetto al difensore dello Spezia in questo campionato (tre, come Federico Bonazzoli, Josip Ilicic, Riccardo Orsolini e Nikola Kalinic) senza metterne a segno neanche uno in casa.

Alternative per vedere Milan-Spezia in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Milan-Spezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.