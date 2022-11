Ultime Notizie » Calcio Serie A » Milan-Spezia: risultato deciso all’89° con un gol maradoniano di Giroud

DIRETTA CALCIO – Ha sofferto, gli è costato perchè la partita sembrava stregata, ma alla fine ha vinto: il Milan ha chiuso con una vittoria contro lo Spezia. I rossoneri hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Hernández e Giroud. Dopo il pareggio con una perla di gol di Daniel Maldini al 59esimo e un strepitoso gol annullato dal VAR a Tonali, quest’ultimo serve l’assist perfetto per Giroud che realizza in acrobazia alla Maradona all’89esimo.

Il francese (36 anni compiuti il 30 settembre) è stato poi espulso per somma di ammonizioni. Il secondo giallo di Giroud è arrivato per aversi tolto la maglietta nel festeggiare il gol partita. Con questo risultato il Milan supera l’Atalanta in classifica e resta a 6 punti dal Napoli in fuga. Domani il menu della 13a giornata di Serie A pone sul piatto il derby della capitale tra Roma e Lazio (ore 18) e il derby d’Italia tra Juventus e Inter a Torino (ore 20:45).

Tabellino Milan- Spezia 2-1 (primo tempo 1-0)

Marcatori gol: 21′ Theo Hernandez (M), 59′ Maldini (S), 89′ Giroud (M).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (46′ Tonali), Krunic; Messias (72′ Rebic), Brahim Diaz (72′ De Ketelaere), Leao (91′ Thiaw); Origi (72′ Giroud). Allenatore Pioli.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Audelo (68′ Hristov), Ekdal (90′ Strelec), Bourabia (68′ Ellertsson), Amian (54′ Reca); Maldini (68′ Verde), Nzola. Allenatore Gotti.

Arbitro: Michael Fabbri. Ammoniti: 40′ Bennacer (M), 63′ Messias (M), 74′ Ampadu (S), 80′ Ellertsson (S), 83′ Nzola (S), 83′ Theo Hernandez (M), 83′ Giroud (M), 89′ Caldara (S), 90′ Giroud (M), 93′ Tonali (M). Espulso Giroud all’89esimo per doppia ammonizione (M).

Daniel Maldini, nonostante il gol segnato, è stato salutato con applausi dal pubblico rossonero al momento della sua uscita dal campo. Per lui secondo gol in Serie A e sempre nella stessa partita: lo scorso anno segnò in Spezia-Milan 2-3, ma con la maglia rossonera.

Video highlights Milan-Spezia 2-1