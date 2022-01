Ultime Notizie » bologna » Bologna-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bologna-Napoli Streaming Gratis. Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina (2-5 dts) e dal successo per 1-0 contro la Sampdoria firmato Petagna in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti fa visita al Bologna nel posticipo della 22a giornata del campionato di Serie A. L’idea è recuperare due punti all’Inter bloccata ieri a Bergamo sul campo dell’Atalanta (0-0). Di seguito le informazioni per vedere la partita Bologna-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Dopo il successo per 3-0 della gara d’andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due incontri consecutivi di Serie A contro il Bologna per la prima volta dal 2013, mentre non ci riesce in un singolo torneo dal 1977/78.

⚽ Dove vedere Bologna-Napoli Diretta TV

Bologna-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Simone Tiribocchi. La partita si gioca oggi lunedì 17 gennaio 2022 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna con inizio previsto alle ore 18:30 italiane.

⚽ Bologna-Napoli Streaming Gratis

Bologna-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Bologna-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Bologna Orsolini non ha recuperato dal problema alla spalla, Sansone al fianco di Arnautovic. Medel e Vignato sono guariti dal Covid. Dominguez è disponibile ma potrebbe doversi operare a una spalla. In casa Napoli Ospina è out per una contrattura del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra, tra i pali Meret.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Spalletti recupera Mario Rui, Malcuit, Lozano e Zielinski, guariti dal coronavirus. Osimhen torna tra i convocati.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Viola, Svanberg, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bonifazi, Medel, Stivanello, Dominguez, Skov Olsen, Pyyhtia, Van Hooijdonk, Pagliuca, Vignato, Cangiano, Falcinelli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Demme, Vergara, Lozano, Zanoli, Mertens, Osimhen.

Arbitro: Marinelli. Guardalinee: Pagliardini e Vono. IV Uomo: Sacchi. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Alassio.

Il Bologna è la vittima preferita in Serie A di Dries Mertens: il belga ha segnato 11 reti contro i rossoblù e soltanto Antonio Vojak contro la Triestina ha realizzato più marcature (13) contro una singola avversaria con la maglia del Napoli nella storia della competizione.

Alternative per vedere Bologna-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Bologna-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.