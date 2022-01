Ultime Notizie » Diretta Milan Spezia » Milan-Spezia Video: clamoroso errore dell’arbitro Serra che poi ammette lo sbaglio

VIDEO MILAN SPEZIA – Dal poter vincere a finire per perdere in meno di 5 minuti e superati i 90 minuti regolamentari. Si può sintetizzare così la fine del match tra Milan e Spezia a San Siro in cui i rossoneri cercavano la leadership della Serie A ma hanno finito per veder volare tre punti preziosi.

La polemica che ha acceso i tifosi milanisti è arrivata quando l’arbitro Serra ha fischiato per segnalare un fallo in favore dei rossoneri davanti all’area di rigore senza applicare la legge del vantaggio in una giocata finita poi con un gran gol per la squadra pochi decimi dopo il fischio.

Poi ha ammesso l’errore. una situazione comunque inverosimile ai tempi del calcio ipertecnologico.

Nella moviola video si percepisce benissimo il fischio dell’arbitro prima del calcio a rete… Quella che poteva essere la vittoria per 2-1 del Milan si è conclusa nel nulla… e nell’ultima giocata lo Spezia ha preso tutti e tre i punti in un finale pazzesco. E come se non bastasse, tra le due azioni, Ibrahimovic ha preso la traversa in un corner battuto dai locali al 94′, uno dei tempi di recupero più bizzarri che possiamo ricordare!