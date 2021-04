Ultime Notizie » Diretta Milan Sampdoria » Milan pareggia nel finale con Samp in 10: Hauge rimonta Quagliarella

DIRETTA MILAN – Un solo punto per il Milan di Pioli nella sfida di apertura della 29a giornata di Serie A, giocata alle 12:30 di questa vigilia di Pasqua a San Siro. Partita sbloccata dal “sempreverde” Quagliarella (38 anni) al 57′ sull’errore di Hernandez che regala il pallone al centravanti della Samp il quale con un pallonetto calciato di prima intenzione scavalca Donnarumma che era lontano dai pali. Due minuti dopo Silva si fa espellere. Il Milan strappa il pareggio con Hauge, palo di Kessié nel recupero.

Un pareggio, quello contro la Sampdoria, che potrebbe regalare un ulteriore allungo dell’Inter in vetta: adesso a +5 e in attesa della trasferta a Bologna delle 20:45 di questa sera. Rossoneri in crisi? Beh, non vincono a San Siro da due mesi (7 febbraio, 4-0 al Crotone).

MILAN-SAMPDORIA risultato esatto finale 1-1

Per Ranieri invece si avvicina la salvezza.

Marcatori gol: 57′ Quagliarella (S), 87′ Hauge (M).

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers (46′ Kalulu), Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer (60′ Tonali); Castillejo (74′ Hauge), Calhanoglu, Krunic (60′ Rebic); Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello (90′ Yoshida); Candreva (90′ Leris), Thorsby, Silva, Damsgaard (90′ Verre); Quagliarella (84′ Keita), Gabbiadini (62′ Askildsen). Allenatore Ranieri.

Ammoniti: Colley (S), Thorsby (S), Saelemaekers (M), Bennacer (M), Candreva (S). Espulso: Silva (S) al 59′.

Guarda i momenti chiave della partita: video qui.