MotoGP Doha 2021 Streaming Gratis, dove vedere qualifiche e partenza gara

DIRETTA MOTOGP DOHA STREAMING. Dominio Ducati in Qatar dove le moto di Borgo Panigale occupano le prime 5 posizioni nella prima giornata di prove libere del GP di Doha, secondo appuntamento della MotoGP 2021 in programma sul circuito di Losail. Sabato 3 aprile le qualifiche della MotoGP alle 19:00 italiane. Alla stessa ora la partenza gara in diretta per domenica 4 aprile.

Dove vedere MotoGP Doha (Qatar) Streaming Gratis qualifiche e partenza gara

Il Gran Premio di Doha di MotoGP puo’ essere visto in diretta tv grazie ai canali digitali di Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201). Uno spettacolo da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8. Live Streaming anche con le solite App di Sky Go (gratis per gli abbonati) e Now TV (a pagamento per tutti), mentre ricordiamo che Rojadirecta è illegale e in Italia è stato oscurato.