Dove vedere Milan Fiorentina streaming e diretta tv. Il Milan di Pioli affronta la Fiorentina nel nono turno di Serie A: si gioca alle ore 15:00 di oggi domenica 29 novembre 2020 allo stadio di San Siro (Milano). I rossoneri di Stefano Pioli guidano la classifica con 20 punti, mentre i viola di Cesare Prandelli sono in quindicesima posizione con soli otto punti conquistati. Questa è la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui il Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime otto giornate di Serie A: la precedente nel 2003/04, quando poi a fine stagione vinse lo Scudetto – nelle prime nove partite invece è 22 punti il record rossonero dal 1994/95, raggiunto nella stagione 2005/06.

Le probabili formazioni di Milan Fiorentina.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore Pioli (Bonera). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Leão.

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Bonaventura, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Dove vedere Milan Fiorentina Streaming e Diretta TV senza Rojadirecta.

La partita di calcio Milan Fiorentina in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita non viene trasmessa in chiaro.

Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Le alternative per vedere il match Milan Fiorentina online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

