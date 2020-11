Il pilota svizzero della Haas Romain Grosjean (34 anni) è uscito vivo da uno impressionante incidente al primo giro del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.

Grosjean è andato a sbattere contro le barriere con la sua Haas che nel spezzarsi in due è andata immediatamente in fiamme.

Per fortuna il pilota è uscito illeso ed è stato aiutato ad abbandonare la pista. A vedere le immagini in diretta dell’incredibile incidente (da anni non si registrava un’auto in fiamme nella Formula 1) possiamo dire Grosjean è vivo per miracolo.