Dove vedere Milan-Fiorentina Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 1° maggio 2022 alle ore 15:00 italiane per la 35a giornata di Serie A 2021-22. Dopo il successo per 4-3 della gara d’andata, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2000/01: 4-0 all’andata con Fatih Terim e 2-1 al ritorno sotto Roberto Mancini. Zlatan Ibrahimovic ha nella Fiorentina sia la sua vittima preferita in Serie A (11 reti, come alla Roma) che l’avversaria contro cui ha partecipato a più gol nel torneo (15, grazie anche a quattro assist): l’unica marcatura multipla dello svedese in questo campionato è arrivata all’andata contro la Viola (doppietta nel 4-3 toscano finale).

⚽ Milan-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

Bennacer è recuperato dopo la distorsione alla caviglia nel derby ma partirà dalla panchina. Quindi Kessie in mezzo e Diaz sulla trequarti a supporto di Giroud. Ibra e Rebic pronti a entrare a gara in corso. Italiano perde Odriozola a causa di un affaticamento muscolare. Dietro spazio a Igor, in mediana Maleh a destra al posto di Bonaventura e davanti Cabral al centro dell’attacco con Ikoné e Gonzalez ai suoi lati.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Kjaer.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli.

⚽ Dove vedere Milan-Fiorentina Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Fiorentina diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Si gioca dopo Juventus-Venezia streaming delle 12:30.

Il giorno di questa partita, Zlatan Ibrahimovic avrà 40 anni e 210 giorni – con un gol diventerebbe il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A, superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni) – davanti solo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni nel 2007).

Milan-Fiorentina Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

La Fiorentina ha perso nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre ko di fila in Serie A addirittura da dicembre 2019 (quattro in quel caso, con Vincenzo Montella in panchina).

Alternativa Online per vedere Milan-Fiorentina Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.