Dove vedere Juventus-Venezia Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 1° maggio 2022 alle ore 12:30 italiane per la 35a giornata di Serie A 2021-22.

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala (nove gol in questo campionato) può diventare il quinto giocatore argentino nella storia della Serie A (esclusi naturalizzati) capace di andare in doppia cifra di reti in almeno sei diverse stagioni, dopo Gabriel Batistuta (nove), Hernán Crespo (otto), Abel Balbo (sette) e Mauro Icardi (sei) – staccherebbe così Gonzalo Higuaín e Diego Maradona, fermi a cinque.

Juventus-Venezia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Allegri ha anunciato il recupero di Arthur e l’impiego dal 1′ di Danilo. Sempre ai box De Sciglio, Caudrado tornerà contro il Genoa. Al centro dell’attacco torna Vlahovic dal 1′ con Bernardeschi, Dybala e Morata in appoggio sulla trequarti. In mediana Zakaria e Rabiot. Dopo l’esonero di Zanetti c’è Soncin in panchina. Vacca recuperato e in ballottaggio con Ampadu in mediana. Haps e Kiyine rientrano dalla squalifica. Davanti dovrebbe essere riconfermato il tridente Aramu-Henry-Okereke, ma Nani, Johnsen e Nsame chiedono spazio.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Venezia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore Soncin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero.

Il Venezia ha perso tutte le ultime otto gare di campionato, nella sua storia non ha mai ottenuto più sconfitte consecutive in Serie A nel corso di una singola stagione. La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri dalla distanza terminati fuori lo specchio della porta in questa Serie A (90, esclusi i ribattuti), mentre il Venezia è la formazione che in percentuale ha all’attivo più tiri fuori dallo specchio sul totale tentato da fuori area (50%; 60 su 120).

⚽ Dove vedere Juventus-Venezia Diretta invece di Rojadirecta TV

Juventus-Venezia diretta tv con il servizio a pagamento

di video streaming online visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Juventus-Venezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Juventus-Venezia streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Alternative per vedere Juventus-Venezia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.