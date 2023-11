Ultime Notizie » Come vedere Milan Fiorentina Streaming » Milan Fiorentina Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV stasera 25 novembre 2023

Dove vedere Milan-Fiorentina streaming gratis e in tv. Il Milan affronta la Fiorentina nella 13ª giornata di Serie A. La squadra di Pioli ha ottenuto solo un punto nelle ultime due partite, perdendo contro la Juventus e pareggiando contro il Napoli facendosi rimontare dopo essere in vantaggio per 0-2. Il Milan è al terzo posto in classifica con 22 punti, mentre l’Udinese è al penultimo posto con 7 punti. Pioli ha dichiarato che è importante tornare a vincere e che è normale ricevere critiche dopo il pareggio contro il Napoli.

Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 25 novembre 2023 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Scopri le formazioni e dove vedere Milan-Fiorentina in tv e streaming.

Milan-Fiorentina in TV, che canale?



Milan-Fiorentina diretta tv con DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Milan-Fiorentina Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore del Milan, Pioli, dovrà fare a meno dei giocatori Giroud, Leao e Okafor a causa di infortuni muscolari. La squadra ha pochi uomini disponibili per l’attacco, quindi si sta pensando di schierare il tridente composto da Chukwueze, Jovic e Pulisic. Il giocatore Camarda è pronto per essere convocato. Tuttavia, ci sono buone notizie per il Milan, dato che Calabria e Pulisic sono tornati a disposizione. Loftus-Cheek è in buone condizioni, ma inizierà probabilmente dalla panchina e si alternerà con Musah durante la partita. Beltran è rientrato e si sta giocando una maglia da titolare con Nzola, mentre Kayode non è ancora disponibile. Infine, Brekalo sembra essere favorito rispetto a Ikonè.

Il Milan ha perso due partite nelle ultime quattro partite di Serie A, lo stesso numero di sconfitte nelle 19 partite precedenti. Inoltre, non hanno segnato in due delle ultime quattro partite, lo stesso numero di volte in cui non hanno segnato nelle 25 partite precedenti.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Allenatore Stefano Pioli. Indisponibili: Bennacer, Caldara, Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Leao, Okafor. Squalificati: Giroud.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Nzola. Allenatore Italiano. Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Kayode. Squalificati: Ranieri.

Milan-Fiorentina Streaming Gratis in italiano



Milan-Fiorentina streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Milan-Fiorentina su richiesta. Infine abbiamo NOW è un servizio di streaming offerto da Sky (a pagamento) che consente agli utenti di guardare le partite di Serie A in diretta e on demand. L’accesso alle partite è disponibile per coloro che acquistano il Pass Sport.



Alternative Milan-Fiorentina Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Milan-Fiorentina. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.