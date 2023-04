Dove vedere Milan-Empoli Streaming Gratis. Prima della sfida contro il Napoli nell’andata dei quarti di Champions, la formazione di Pioli affronta l’Empoli a San Siro nella 29ª giornata di Serie A. Il Milan, dopo aver sconfitto il Napoli nella partita di domenica scorsa, torna in campo con l’intento di consolidare la sua posizione al terzo posto in classifica. Eccola qui sotto prima dell’inizio delle partite odierne: alle 17 c’è Salernitana-Inter e alle 19 Lecce-Napoli.

Pioli esorta i suoi giocatori a mantenere alta la concentrazione, per evitare che pensino già alla sfida di Champions League contro i partenopei in programma mercoledì prossimo. L’Empoli arriva al San Siro con una vittoria interna contro il Lecce, grazie al rigore di Ciccio Caputo. Zanetti e i suoi uomini godono di un vantaggio di 12 punti sulla zona retrocessione, quindi affrontano la partita senza particolari pressioni.

Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi venerdì 7 aprile 2023, allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano). Di seguito le informazioni per vedere la partita Milan-Empoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Il Milan ha trionfato nelle ultime quattro gare di Serie A contro l’Empoli e non ha mai raggiunto una striscia di cinque vittorie consecutive contro i toscani nel torneo di massima serie (quattro anche nel periodo dal 2003 al 2006, con Carlo Ancelotti alla guida).

Milan-Empoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

Molti cambi in vista per Pioli pensando alla Champions: difesa a quattro confermata con ballottaggio Thiaw-Kjaer per affiancare Tomori al centro e rivoluzione sulla trequarti. Leao non al meglio, dovrebbe esserci Rebic, mentre a destra spazio a Saelemaekers al posto di Diaz non al meglio e al centro alla vigilia è stato provato Pobega. Davanti probabile chance per Origi al posto di Giroud. In casa Empoli: ancora out Vicario, al suo posto Perisan. In mezzo al campo Haas potrebbe prendere il posto di Akpa Akpro. In attacco si va verso la riconferma della coppia Caputo-Piccoli.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Tourè, Krunic, Vranckx, Bakayoko, Adli, Messias, Brahim Diaz, De Ketelaere, Origi, Rebic. Indisponibili: Kalulu, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Ujkani, Walukiewicz, Cacace, Ismajli, Haas, Stojanovic, Degl’Innocenti, Grassi, Henderson, Guarino, Vignato, Pjaca, Piccoli, Cambiaghi. Indisponibili: Vicario, Akpa Akpro. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marcenaro della sezione di Genova. Guardalinee: Mondin-De Meo. IV uomo: Rapuano. Var: Valeri. Assistente Var: Di Martino.

Milan-Empoli in TV, che canale?



Milan-Empoli diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Sul canale DAZN, la partita tra il Milan e l’Empoli sarà narrata da Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. Mentre, su Sky, il commento live e la voce secondaria saranno affidati rispettivamente a Federico Zancan e Luca Marchegiani.

All’andata contro l’Empoli (1-3 a favore dei rossoneri), Rafael Leão ha realizzato un gol e un passaggio decisivo: questo calciatore portoghese è vicino a pareggiare la sua performance migliore in termini di goal segnati in Serie A, mancando solamente un gol per eguagliare le 11 reti segnate nella stagione scorsa.

Milan-Empoli Streaming Gratis in Italiano senza Roja Live



La partita Milan-Empoli sarà trasmessa in streaming gratuitamente per gli utenti abbonati a DAZN (collegamento www.dazn.it) e Sky Go. Questo servizio offre la possibilità di seguire le partite di calcio in streaming su dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e visualizzarle su smart TV, tablet, smartphone e computer. Tuttavia, la visione della partita su Rojadirecta TV non è permessa in Italia. Al contrario, la visione della partita sarà a pagamento per tutti coloro che scelgono di utilizzare NOW.

Alternative per vedere Milan-Empoli in Diretta Streaming Gratis invece di Rojadirecta On-Line

Non esistono altre opzioni per guardare Milan-Empoli. È importante sapere che Rojadirecta Streaming è considerato non regolare in Italia. I siti web che non pagano per i diritti televisivi delle partite di calcio sono illegali secondo la legge italiana. Sulle pagine web di TuttoSport e Il Corriere dello Sport è possibile seguire in tempo reale la partita tramite la diretta live scritta con tutti gli ultimi aggiornamenti.