Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Milan-Manchester United Streaming Shakhtar-Roma Gratis, dove vederle Oggi. Stasera Europa League

Dove vedere calcio in tv: Milan-Manchester United, Shakhtar-Roma e tutte le altre di oggi giovedì 18 marzo 2021. E Rojadirecta? E TarjetaRojaOnline gratis? Di seguito tutte le informazioni (orario d’inizio e canale tv) per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

15:00 Alessandria-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

17:30 Novara-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 257 Satellite)

18:55 Diretta Goal Europa League – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Streaming Shakhtar-Roma (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Shakhtar-Roma: match di ritorno degli ottavi di Europa League. Lo Shakhtar Donetsk, semifinalista nella scorsa stagione di UEFA Europa League, ha un compito enorme questa sera, avendo perso 3-0 la partita di andata. Oggi dovrà sperare di poter ripetere la vittoria per 4-0 dello scorso fine settimana contro il Desna. I giallorossi però sembrano in ottima forma per superare questa fase per la prima volta dopo tre tentativi non riusciti nell’attuale format di questa competizione.

Streaming Shakhtar Roma su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Arsenal-Olympiacos (Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Dinamo Zagabria-Tottenham (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:55 Molde-Granada (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Diretta Goal Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Streaming Milan-Manchester United (Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su TV8.

Milan-Manchester United si sfidano nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Tutto è ancora da vedere dopo che il Milan ha pareggiato per 1-1 in casa del Manchester United nella gara di andata di UEFA Europa League.

Un pareggio a reti bianche potrebbe bastare quindi al Milan per garantirsi il passaggio del turno nei 90 minuti, ma preoccupa il fatto che i Rossoneri abbiano mantenuto la porta inviolata in una sola delle ultime otto partite casalinghe di UEL.

Streaming Milan Manchester United su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su TV8 e streaming sul relativo sito internet.

21:00 Rangers-Slavia Praga (Europa League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Young Boys-Ajax (Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Villarreal-Dinamo Kiev (Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni

