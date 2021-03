Milan Manchester United Streaming Gratis Diretta TV. Dopo l’1-1 dell’andata ottenuto allo Stadio Old Trafford, i Rossoneri hanno questa sera di eliminare i Red Devils e accedere così ai quarti di finale di UEFA Euroa League. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 italiane con diretta streaming Sky e in chiaro su TV8.

Un pareggio a reti bianche potrebbe bastare quindi al Milan per garantirsi il passaggio del turno nei 90 minuti, ma preoccupa il fatto che i Rossoneri abbiano mantenuto la porta inviolata in una sola delle ultime otto partite casalinghe di UEL.

Pioli ritrova Ibrahimovic: lo svedese è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe partire titolare. Se invece dovesse iniziare dalla panchina, Rebic sarà confermato nel ruolo di prima punta, anche perché Rafael Leão non al meglio. Il Manchester United è stato eliminato in sei delle ultime otto manche in competizioni europee quando non ha vinto il match d’andata in casa. Il Milan ha vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro il Manchester United nelle competizioni europee.

Milan Manchester United Diretta: Canale TV e dove vederla



Milan Manchester United in diretta tv a partire dalle ore 21 ITA di oggi giovedì 18 marzo 2021 sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre), con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Milan Manchester United Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Milan Manchester United in video streaming gratis online per gli abbonati grazie al servizio Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su NowTV. La partita non viene trasmessa in chiaro nemmeno su TV8.

Alternative per vedere Milan Manchester United Streaming Gratis



Le alternative per vedere il match Milan Manchester United online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Milan Manchester United probabili formazioni

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità.

Pioli recupera Ibrahimovic e Bennacer mentre per Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli resta un piccolo margine di dubbio visto che il tecnico stesso ha ammesso che deciderà solo dopo la rifinitura di giovedì. Al momento probabile che partano dalla panchina (con la sola eccezione di Rebic), come anche gli stessi Ibrahimovic e Bennacer che per forza di cose non possono avere i 90 minuti nelle gambe. Sono 20 i convocati da Solskjaer: nulla da fare per Cavani, Martial e Bailly, recuperati De Gea, Pogba e Van de Beek. In attacco Rashford e Greenwood. Andiamo a vedere le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Meité, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Rashford; Greenwood. Allenatore Solskjaer.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Questo è l’unico ottavo di finale di UEFA Europa League tra due ex vincitrici della Coppa dei Campioni. Solo un’altra squadra degli ottavi ha già vinto la massima competizione europea per club, l’Ajax. Mentre il Manchester United è l’unica squadra degli ottavi ad aver vinto la UEFA Europa League, il Milan non ha mai raggiunto la finale nemmeno di Coppa UEFA. Il miglior piazzamento dei rossoneri è stata la semifinale del 1971/72 e del 2001/02.