Dove vedere Milan-Bologna Streaming Gratis. La 22esima giornata del campionato di Serie A continua questa sera con la sfida di San Siro tra Milan e Bologna, dopo che l’Atalanta ha battuto 2-0 l’Udinese nel match delle 15 e dopo la partita delle 18 tra Juventus-Empoli anche questa mostrata in streaming e tv.

Il Milan si trova al terzo posto in classifica con 45 punti, avendo vinto le ultime quattro partite di campionato e segnando 41 gol. Il Bologna, invece, è al settimo posto con 32 punti e ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite, ma ha una delle migliori difese della Serie A. Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha dichiarato che al momento non stanno cercando di vincere lo scudetto, ma sono concentrati sul migliorare il loro rendimento e affrontare le partite una alla volta. Di seguito tutte le informazioni per vedere Milan-Bologna streaming gratis e video live tv.

Orario Milan-Bologna e dove si gioca

Milan-Bologna si giocherà oggi sabato 27 gennaio 2024 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. L’arbitro sarà il 42enne Davide Massa di Imperia.

Milan-Bologna in TV, che canale?

Milan-Bologna in tv con DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), con collegamento a partire dalle ore 20:30. Sono tutti servizi a pagamento che si possono utilizzare con diversi dispositivi, come smart TV, console di gioco e Chromecast. La telecronaca del match su Dazn sarà a cura di Dario Mastroianni, commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Su Sky, invece, i telecronisti saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Thiago Motta sarà presto il quinto allenatore più giovane a raggiungere la panchina per la 100ª volta in Serie A. Avrà 41 anni, 4 mesi e 30 giorni al momento della partita, superando molti allenatori più anziani.

Dove vedere Milan-Bologna Streaming Gratis in italiano

Milan-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN, Sky Go e NOW, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Noah Okafor e Luka Jovic, calciatori del Milan, hanno la miglior media gol/minuti giocati in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Okafor segna un gol ogni 103 minuti, Jovic uno ogni 118. Entrambi superano Ibrahimovic, che ha una media di un gol ogni 123 minuti.

Alternative per la visione di Milan-Bologna gratis streaming online

Non esistono opzioni alternative per vedere Milan-Bologna.

Riccardo Calafiori è il difensore più abile a recuperare il possesso palla a partita nella Serie A, con una media di 6.9. Inoltre, si posiziona al quarto posto per intercetti nel campionato, con 32, dietro Buongiorno, Scalvini e Djimsiti.

Milan-Bologna FantaCalcio: ultime notizie formazioni

Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale. I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Milan-Bologna Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Pioli conferma gli 11 che sono scesi in campo con l’Udinese. Bennacer è tornato dalla Coppa d’Africa ma non è al meglio per un affaticamento muscolare. Saelemaekers e potrebbe partire dall’inizio. In attacco rientra Zirkzee dopo la squalifica. In panchina si rivede Karlsson mentre Van Hooijdonk non è stato convocato.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Florenzi, Simic, Pellegrino, Terracciano, Musah, Zeroli, Jovic, Okafor, Chaka Traoré. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorpski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, Ilic, Lykogiannis, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson. Squalificati: Posch. Indisponibili: El Azzouzi, Ndoye, Soumaoro.

Arbitro: Massa. Guardalinee: Palermo-Yoshikawa. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Guida. Assistente VAR: Irrati.

Pronostico Quote Milan-Bologna

Prima della partita a San Siro, il Milan ha un vantaggio di 12 punti sul quinto posto, ma potrebbe sognare di più se vincesse e Juventus e Inter rallentassero. I rossoneri hanno segnato in otto delle ultime dieci partite giocate a San Siro. Gazzabet offre una quota maggiorata per l’opzione Over 1.5 gol a 7.00, mentre su LeoVegas, Betfair e Bet365 l’opzione è disponibile a 1.33.