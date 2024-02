Ultime Notizie » atalanta » MILAN Atalanta Streaming Gratis Oggi, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Milan-Atalanta streaming gratis e in tv. Il match del 26° turno di Serie A tra Milan e Atalanta si svolge a San Siro (Milano) questa sera alle ore 20:45. I rossoneri (52 punti in classifica) cercano la vittoria per ritrovare la serenità e mantenere la distanza dalla Dea (45 punti) e, soprattutto, non perdere il passo della Vecchia Signora (57 punti) che poco fa hanno vinto 3-2 in casa contro il Frosinone con gol decisivo al 95esimo di Rugani. Gasperini ha sempre vinto contro il Milan in questa stagione. Atalanta non perde da dicembre, avendo ottenuto 8 vittorie e un pareggio. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming.

Milan-Atalanta in TV, canale e orario



Milan-Atalanta in tv, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A TIM, si svolgerà oggi domenica 25 febbraio 2024, con le immagini trasmesse allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano), con inizio alle 20:45. Sarà trasmessa su DAZN con telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Marco Parolo. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento “Zona DAZN” la gara sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.



Come vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis

Milan-Atalanta streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN: basterà scaricare l’app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Jovic è stato squalificato e Giroud tornerà titolare dopo la partita di Europa League. Bennacer giocherà a centrocampo con Adli in vantaggio. Calabria ritorna in squadra a destra mentre De Roon rientra titolare. Miranchuk e Pasalic si contendono un posto sulla trequarti. Ruggeri-Zappacosta lottano per una maglia da titolare a sinistra. Lookman potrebbe tornare in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Calabria, Kalulu, Kjaer, Terracciano, Jimenez, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Pobega, Tomori. Squalificati: Jovic. Diffidati: Florenzi, Loftus-Cheek, Musah.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Ruggeri, Ederson, De Roon, Holm; Pasalic, Koopmeiners; De Ketelaere. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Hien, Hateboer, Bakker, Zappacosta, Adopo, Miranchuk, Scamacca, Touré, Lookman. Indisponibili: Palomino. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta.

Arbitro: Orsato di Schio. Guardalinee: Costanzo-Passeri. IV Uomo: Giua. VAR: Irrati. Assistente VAR: Piccinini.