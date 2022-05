Ultime Notizie » atalanta » Milan-Atalanta Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 14 maggio 2022 alle ore 18:00 italiane per la 37a giornata di Serie A 2021-22, penultima giornata.

Il Milan di Stefano Pioli affronta l’Atalanta di Gian Pieto Gasperini (assetata ancora di punti per l’Europa) nel derby lombardo. Rossoneri in testa alla classifica con 80 punti (24 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte): ancora 6 punti in palio con 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter che gioca in serata a Cagliari. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti tra Milan e Inter, gli scontri diretti premierebbero i rossoneri che vincerebbero così lo scudetto. Scopri di seguito dove vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis Online.

Milan-Atalanta Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’Atalanta è imbattuta da sette trasferte nel massimo campionato contro il Milan (3V, 4N) e in cinque di queste ha tenuto la porta inviolata; l’ultimo successo interno dei rossoneri risale al 6 gennaio 2014, 3-0 con Massimiliano Allegri in panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kjaer, Maldini.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi.

L’attaccante del Milan Olivier Giroud (nove reti) può diventare il giocatore più anziano a raggiungere la doppia cifra di gol nella sua stagione d’esordio in Serie A (35 anni, 227 giorni il giorno della gara), superando Cristiano Ronaldo (33 anni, 299 giorni).

⚽ Dove vedere Milan-Atalanta Diretta invece di Rojadirecta TV

Milan-Atalanta si disputerà questa sera domenica 15 maggio 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio del derby lombardo, che sarà il 122° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:00.

Milan-Atalanta diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Mario Pasalic è andato a segno in ciascuna delle ultime quattro presenze di campionato – nessun giocatore dell’Atalanta, escluse le punte centrali, sono riuscite a fare meglio in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

⚽ Milan-Atalanta Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Atalanta streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Luis Muriel ha segnato 49 gol con l’Atalanta in Serie A e con una rete potrebbe raggiungere Papu Gómez e Jørgen Leschly Sørensen al sesto posto dei migliori marcatori con la Dea nel massimo campionato (tutti a quota 50 reti).

Alternativa Online per vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis

Alternative per vedere Milan-Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

L’Inter può fare sei punti da qui alla fine? Pioli (Milan): “Non lo so e non mi interessa, non penso all’Inter. Siamo solo concentrati su di noi, non abbiamo bisogno di altri stimoli perché siamo già al massimo“.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.