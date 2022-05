Ultime Notizie » Elon Musk » Elon Musk: Breve Guida per vincere l’algoritmo “manipolatore” di Twitter

Elon Musk ha deciso di dare una mano agli utenti di Twitter e ha condiviso una semplice istruzione che permette di battere l’algoritmo del social network che predetermina automaticamente i contenuti visualizzati nel “feed” e senza contare sulle preferenze.

Per invertire questa situazione a favore degli utenti, Musk esorta quanto segue:

Premi il pulsante della casa (home page o inizio). Clicca sulle stelle in alto a destra dello schermo (tweet popolari). Seleziona ‘Tweet più recenti’.

“È molto importante correggere il ‘feed’ del tuo Twitter“, ha affermato l’uomo d’affari. “Sei manipolato dall’algoritmo in modi di cui non sei a conoscenza“, ha avvertito.

Infatti, quando si passa alla visualizzazione dei tweet più recenti, il social network inizia a mostrarli man mano che vengono pubblicati. Per impostazione predefinita, i tweet in primo piano vengono visualizzati per primi.

Questo venerdì, Musk ha annunciato che sospenderà temporaneamente l’acquisto di Twitter mentre verifica i dati sul numero di “bot” (utenti fake) e “spam” se rappresentano davvero meno del 5% degli utenti come afferma l’azienda. Ad aprile, Musk era determinato a “battere i bot spam o morire provandoci” se avesse acquistato la popolare piattaforma.