Dove vedere le partite di calcio in tv Milan-Atalanta, Salernitana-Empoli e tutte le altre di oggi venerdì 24 luglio 2020 con orario d'inizio e canale tv.

11:30 Central Coast Mariners-Western Sydney Wanderers (A-League) – Sportitalia.

18:45 Livorno-Crotone (Serie B) – Rai Sport, Dazn e Dazn1.

21:00 Diretta Salernitana-Empoli (Serie B) – Dazn.

Arbitro Ghersini. Salernitana ed Empoli incrociano le armi per la 36a giornata di Serie B. I padroni di casa sono settimi con 51 punti prima di oggi e i toscani noni con 48: in palio 3 punti pesantissimi per i playoff di fine stagione. I ragazzi di Ventura nello scorso turno hanno rallentato la corsa del Crotone alla promozione diretta in A fermando i calabresi sull’1-1, mentre gli ospiti sono stati protagonisti in negativo della rimonta subita dall’Entella dopo aver goduto di un doppio vantaggio.

Diretta Salernitana Empoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 Venezia-Juve Stabia (Serie B) – Dazn

21:00 Entella-Perugia (Serie B) – Dazn

21:00 Trapani-Pescara (Serie B) – Dazn

21:00 Cosenza-Pisa (Serie B) – Dazn.

21:00 Ascoli-Pordenone (Serie B) – Dazn

21:00 Cremonese-Spezia (Serie B) – Dazn e Dazn1

21:00 Frosinone-Benevento (Serie B) – Dazn

21:00 Chievo-Cittadella (Serie B) – Dazn

21:10 PSG-Saint Etienne (Finale Coppa Di Francia) – Sportitalia.

21:45 Diretta Milan-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il Milan di Pioli è imbattuto da nove giornate: dalla ripresa della Serie A dopo lo stop provocato dalla pandemia, i rossoneri hanno raccolto 7 vittorie e 2 pareggi.

Hanno rimontato fino alla sesta posizione in classifica (59 punti) e oggi ricevono la Super Atalanta, seconda con 74 punti a -6 dalla Juventus che ieri ha perso a Udine in questa 35a giornata di Serie A. La Dea non perde dal 20 gennaio (in casa contro la Spal 1-2): 12 vittorie e 3 pareggi, e ovviamente una valanga di gol. Posticipo stellare a San Siro con spettacolo assicurato!

Diretta Milan Atalanta con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

