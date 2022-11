Ultime Notizie » Mondiali 2022 » Le lacrime di felicità di Lewandowski dopo il gol all’Arabia Saudita

Robert Lewandowski ha segnato, finalmente, il suo primo gol in un campionato del mondo di calcio. La Polonia ha battuto 2-0 l’Arabia Saudita nella seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C dei Mondiali del Qatar 2022.

Dopo il primo gol realizzato dal giocatore del Napoli Zielinski al 39esimo e arrivato il secondo all’82esimo firmato Robert Lewandowski. Il 34enne capitano della nazionale polacca aveva sbagliato un calcio di rigore contro il Messico e prima di questo gol aveva colpito un palo.

Dopo il suo primo gol in un Mondiale, l’attaccante polacco, attualmente in forza al Barcellona, si è lanciato sul prato verde dello stadio per celebrare con i suoi compagni il gol decisivo anche per la vittoria finale, e lasciandosi emozionare liberando le proprie lacrime di gioia.

Prima dell’inizio di Messico-Argentina in diretta streaming alle ore 20 su Rai Uno, questa è la classifica del Gruppo C: Polonia 4 punti, Arabia Saudita 3 punti, Messico 1 punto, Argentina zero punti.

Robert Lewandowski è il primo giocatore polacco a segnare e fornire un assist in una singola partita di Coppa del Mondo dai tempi di Janusz Kupcewicz contro la Francia nel 1982 [Opta].