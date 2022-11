Ultime Notizie » Calcio » Quali giocatori della Serie A sono stati convocati al Mondiale di Qatar 2022

I Mondiali di calcio in Qatar iniziano il 20 novembre con il match Qatar-Ecuador. Di seguito vi mostreremo quali sono i 67 giocatori della Serie A che parteciperanno alla Coppa del Mondo 2022. All’ultimo momento Dragowski ha dovuto rinunciare a causa del terribile infortunio alla caviglia nell’ultima partita di campionato. La squadra più rappresentata è la Juventus con 11 giocatori, poi ci sono Milan e Inter con 7. Empoli, Lecce e Monza, invece, non avranno nessun giocatore impegnato in Qatar.

Atalanta (4): Joakim Maehle (Danimarca, difensore), Marten de Roon (Olanda, centrocampista), Teun Koopmeiners (Olanda, centrocampista), Mario Pasalic (Croazia, centrocampista).

Bologna (2): Lukasz Skorupski (Polonia, portiere), Michel Aebischer (Svizzera, centrocampista).

Cremonese (1): Johan Vásquez (Messico, difensore).

Empoli: nessuno.

Fiorentina (5): Nikola Milenkovic (Serbia, difensore), Szymon Zurkowski (Polonia, centrocampista), Sofyan Amrabat (Marocco, centrocampista), Nicolás González (Argentina, attaccante), Luka Jovic (Serbia, attaccante).

Inter (7): André Onana (Camerun, portiere), Stefan de Vrij (Olanda, difensore), Denzel Dumfries (Olanda, difensore), Marcelo Brozović (Croazia, centrocampista), Lautaro Martinez (Argentina, attaccante), Joaquín Correa (Argentina, attaccante), Romelu Lukaku (Belgio, attaccante).

Juventus (11): Wojciech Szczesny (Polonia, portiere), Alex Sandro (Brasile, difensore), Danilo (Brasile, difensore), Bremer (Brasile, difensore), Weston McKennie (Stati Uniti, centrocampista), Leandro Paredes (Argentina, centrocampista), Adrien Rabiot (Francia, centrocampista), Filip Kostic (Serbia, centrocampista), Ángel Di María (Argentina, attaccante), Arkadiusz Milik (Polonia, attaccante), Dusan Vlahovic (Serbia, attaccante).

Lazio (2): Sergej Milinkovic-Savic (Serbia, centrocampista), Matías Vecino (Uruguay, centrocampista).

Lecce: nessuno.

Milan (7): Fodé Ballo-Touré (Senegal, difensore), Simon Kjaer (Danimarca, difensore), Theo Hernandez (Francia, difensore), Sergiño Dest (Stati Uniti, difensore), Charles De Ketelaere (Belgio, centrocampista), Rafael Leão (Portogallo, attaccante), Olivier Giroud (Francia, attaccante).

Monza: nessuno.

Napoli (5): Kim Min-Jae (Corea del Sud, difensore), Mathías Olivera (Uruguay, difensore), Piotr Zielinski (Polonia, centrocampista), André-Frank Zambo Anguissa (Camerun, centrocampista), Hirving Lozano (Messico, attaccante).

Roma (4): Rui Patrício (Portogallo, portiere), Matías Viña (Uruguay, difensore), Nicola Zalewski (Polonia centrocampista), Paulo Dybala (Argentina, attaccante).

Salernitana (3): Dylan Bronn (Tunisia, difensore) Boulaye Dia (Senegal, attaccante), Krzysztof Piatek (Polonia, attaccante).

Sampdoria (3): Bartosz Bereszynski (Polonia, difensore), Abdelhamid Sabiri (Marocco, centrocampista), Filip Djuricic (Serbia, attaccante).

Sassuolo (1): Martin Erlic (Croazia, difensore).

Spezia (2): Jakub Kiwior (Polonia, difensore), Ethan Ampadu (Galles, difensore).

Torino (5): Vanja Milinkovic-Savic (Serbia, portiere), Ricardo Rodriguez (Svizzera, difensore), Nikola Vlasic (Croazia, centrocampista), Sasa Lukic (Serbia, centrocampista), Nemanja Radonjic (Serbia, centrocampista).

Verona (4): Ajdin Hrustic (Australia, centrocampista), Martin Hongla (Camerun, centrocampista), Darko Lazovic (Serbia, centrocampista), Ivan Ilic (Serbia, centrocampista).

Udinese (1): Enzo Ebosse (Camerun, difensore).

Un paio di giocatori anche dalla Serie B: Walid Cheddira (Marocco, attaccante del Bari), Kamil Glik (Polonia, difensore del Benevento), Fran Karacic (Australia, difensore del Brescia).