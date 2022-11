Ultime Notizie » Chitarrista » E’ morto Keith Levene, fondatore del gruppo punk The Clash

MUSICA – Keith Levene, fondatore delle band punk britanniche The Clash e Public Image Ltd, è morto all’età di 65 anni. “Riposa in pace Keith Levene”, ha scritto Jah Wobble, un ex membro di Public Image Ltd, sul suo account Twitter.

Il famoso chitarrista è morto nella sua casa nella contea inglese di Norfolk a causa di un cancro al fegato, afferma il giornale The Guardian.

Levene ha fondato i Clash all’età di 18 anni insieme a Joe Strummer e Mick Jones, ma ha raggiunto i suoi più grandi successi con Public Image Ltd. Il secondo album della band, “Metal Box”, pubblicato nel 1979, è considerato un classico post-punk.