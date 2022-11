Dove vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis. Per la 15a giornata di Serie A, ultimo turno prima dell’inizio dei Mondiali di calcio del Qatar 2022, gli azzurri di Luciano Spalletti (primi in classifica con 38 punti frutto di 12 vittorie e 2 pareggi) ricevono allo stadio Maradona la visita dell’Udinese di Andrea Sottil (24 punti). Si gioca oggi sabato 12 novembre alle ore 15:00 italiane. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Udinese streaming gratis e video live tv.

Napoli-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Napoli, Assente Kvaratskhelia che saluta così il 2022: il georgiano, ancora alle prese con i problemi alla schiena, rientrerà solo con l’anno nuovo. Davanti spazio a Elmas e Lozano nel tridente accanto a Osimhen.

In casa Udinese, Udogie potrebbe recuperare dal fastidio al flessore, ma resta ancora in dubbio. Se non dovesse farcela, Pereyra verrà dirottato a sinistra. Davanti spazio al tandem Deulofeu-Beto

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Angiussa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Gaetano, Zedadka, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia, Sirigu. Squalificati: nessuno.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Delofeu. Allenatore Andrea Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Guessand, Jajalo, Ebosele, Arslan, Pafundi, Success, Nestorovski. Indisponibili: Becao, Nuytinck, Udogie, Masina, Makengo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Ranghetti e Del Giovane. IV Uomo: Baroni. VAR: Abisso, assistito da Nasca.

Dove vedere Napoli-Udinese in TV

Napoli-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky.

Hirving Lozano del Napoli ha festeggiato la sua 101esima presenza in SA segnando il gol decisivo l’ultima volta dopo appena cinque minuti che era entrato in campo, mentre ha anche segnato in entrambi i suoi scontri diretti precedenti. Per quanto riguarda l’Udinese, Beto ha visto quattro dei suoi sei gol stagionali portare il risultato sull’1-1.

Napoli-Udinese Streaming Gratis senza Roja Live



La telecronaca DAZN di Napoli-Udinese è affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Napoli-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

L’esordio di Mário Rui in Serie A è arrivato proprio contro l’Udinese, il 31 agosto 2014 con la maglia dell’Empoli; il terzino del Napoli ha fornito tre assist contro i friulani, tutti nelle quattro partite più recenti, contro nessuna squadra conta più passaggi vincenti nella competizione.

Alternative per guardare Napoli-Udinese streaming online

Alternative per vedere Napoli-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Napoli-Udinese Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.