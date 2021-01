Ultime Notizie » Antropologia » I Maya non fumavano solo tabacco

Identificano per la prima volta la presenza di una pianta che veniva fumata nella cultura Maya oltre al tabacco. Una nuova tecnica di analisi ha permesso la scoperta dei composti vegetali in due antichi vasi di ceramica.

Gli scienziati hanno identificato per la prima volta la presenza di una pianta differente dal tabacco nei resti delle miscele di fumo utilizzate dagli antichi Maya. Questa scoperta è stata resa possibile da una moderna tecnica di analisi metabolica applicata a resti organici in due piccoli vasi rinvenuti diversi anni fa nella penisola dello Yucatan.

Una dichiarazione della Washington State University (USA) riporta che il loro laboratorio ha rilevato tracce di pericon, o “Tagetes lucida“, nella ceramica. Questa pianta erbacea con fiori d’arancio è conosciuta nella medicina tradizionale come rimedio contro i dolori addominali e vari disturbi dell’apparato digerente, ma funge anche da ansiolitico o sedativo.

L’autore principale di questa scoperta, l’antropologo Mario Zimmermann, ha evidenziato l’accettazione generale che il tabacco fosse comunemente usato nelle Americhe sia prima che dopo il contatto con gli europei. Allo stesso tempo, ha detto, c’erano prove dell’uso di altre piante per scopi cultuali o medicinali, che “rimane in gran parte inesplorato”.

Gli strumenti per identificare i resti organici sono stati limitati per decenni alla rilevazione di biomarcatori come nicotina, anabasina, cotinina e caffeina, ha ricordato il ricercatore. Ora una nuova tecnica di analisi metabolomica apre la strada allo studio “come mai prima d’ora” le piante psicoattive e non psicoattive, che le società

precolombiane fumavano, masticavano e sbuffavano.

“La presenza di un biomarcatore come la nicotina mostra che il tabacco è stato fumato, ma non ti dice cos’altro è stato consumato o immagazzinato nel manufatto”, afferma David Gang, professore presso l’Institute of Biochemistry presso la Washington State University e coautore dello studio, e osserva che il suo approccio, oltre a mostrare la pianta sotto inchiesta, riflette anche “tutto ciò che veniva consumato“.

I due vasi analizzati chimicamente negli Stati Uniti fanno parte di una serie di 14 container rinvenuti alla periferia di Mérida (yucatan, Messico) nel 2012, quando furono scoperti resti archeologici prima di iniziare la costruzione di case.

L’articolo di Zimmermann e del suo team sull’identificazione del pericon è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports il 15 gennaio.