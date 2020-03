Codice Maya autentico e pieno di Profezie del Futuro.

L’autenticità del codice Maya era stata messa in dubbio in precedenza per due motivi: uno è che sarebbe stato trovato dopo un saccheggio, quindi non c’erano documenti archeologici dal suo contesto originale, e un altro è che il suo stile differisce da altri codici Maya noti la cui autenticità era invece dimostrata.

I 10 fogli del codice, che misurano una lunghezza media di 12,5 centimetri, devono appartenere a un set di almeno 20 fogli. Questi codici sono compatibili con tre strati di amata crosta di carta.

Gli esperti sottolineano che il contenuto del codice Maya è costituito da un calendario divinatorio sul ciclo di Venere, un argomento legato agli auspici dei buoni raccolti e alla previsione del clima, fondamentale per gli antichi in tempi di scarsità. Ma … Se il 2012 è stata la fine dei tempi o il risveglio di una nuova alba per l’umanità, perché questa visione è fallita? È stata una mancata corrispondenza nella data a causa di calcoli errati?

E cosa è successo dal 21 dicembre 2012? All’interno della cosmogonia Maya è possibile che le loro visioni chiariscano una visione più chiara di ciò che può accadere alla nostra società. Tuttavia, i modelli di vita sono cambiati dalla rivoluzione industriale, verso una filosofia del materialismo, che influenza, in primo luogo, il clima. E non dimentichiamo che il pianeta è soggetto alle sue stesse evoluzioni in conformità con il sistema solare e la galassia stessa.

Uno dei codici più antichi e importanti dell’era Maya è il codice di Dresda.

“Il Codice di Dresda è un manoscritto risalente al XIII o al XIV secolo ed è considerato il codice superstite più antico proveniente dalle Americhe. Il codice venne riscoperto nella città di Dresda, da cui prende il nome, ed originariamente fu scritto dalla popolazione Maya nella loro lingua” – Wikipedia.

Questo codice, conservato per anni in biblioteca, è stato scritto nell’antica lingua Maya e contiene, nelle poche pagine intatte, circa settanta, note importanti su “I cicli di Venere e le eclissi del Sole e della Luna”.

L’accuratezza delle annotazioni contenute in ciò che resta del codice originale di Dresda è impressionante, considerando il fatto che le previsioni riportate si riferiscono ad eventi astronomici che sono lontani nel tempo e nel luogo.

I Maya parlavano di una nuova era d’oro, che sarebbe nata dalle ceneri della precedente. Per molti accademici, l’elemento più importante è l’ultima pagina del codice, dove puoi vedere l’acqua che travolge tutto.

“Quando esci dai vulcani, il Sole e la Luna creano oscurità intorno a te, dove prima c’era la luce”.

Da ciò che emerge, non è difficile capire come, nell’interpretazione di questa parte finale, si possa pensare a un diluvio, come è accaduto nel caso della presunta scomparsa di Atlantide.

Tuttavia, i Maya non parlavano della fine del mondo, ma solo della fine di un mondo, o meglio, della fine di un’era e dell’inizio dell’età d’oro.

Una nuova alba che sarebbe iniziata il 21 dicembre 2019, 7 anni dopo la visione sbagliata della traduzione … le visioni del passato di alcune persone finalmente diventano realtà?