Matuidi lascia la Juventus: in partenza verso l'Inter Miami di David Beckham.

Blaise Matuidi è il primo calciatore in uscita dalla Juventus. Con un contratto fino al 2022, il francese è pronto a firmare in MLS per l’Inter Miami di cui David Beckham detiene delle quote societarie. La Juve lo ha liberato gratis (non riceverà alcun indennizzo) con un risparmio di 7 milioni netti.

Si chiude così, dopo tre stagioni, l’avventura del mediano francese con la maglia bianconera.

Il nuovo ciclo bianconero di Andrea Pirlo è appena cominciato. Intanto dalla Germania e dalla Turchia proposte per Sami Khedira con l’intenzione dei Bianconeri di concludere la medesima operazione fatta con Matuidi.

Blaise Matuidi ripercorre brevemente la sua stagione alla Juventus con questo post su Twitter poche ore prima della notizia del suo trasferimento negli States: “Una stagione speciale. Tanta gioia e la delusione della Champions League. Il terzo scudetto di fila. Mai considerare un titolo scontato o normale. Ora è tempo di una breve vacanza prima che inizi una nuova stagione”.