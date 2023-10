Ultime Notizie » Benfica » Martedì Champions con Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica, dove vederle in tv

DIRETTA CALCIO – Martedì 3 Ottobre torna la UEFA Champions League con la seconda giornata della fase a gironi stagione 2023-2024. A scendere in campo ci saranno le due italiane Napoli e Inter, con due partite che si preannunciano spettacolari. Sia Napoli che Inter si presentano alla sfida dopo un successo in campionato con 4 gol: 0-4 dei ragazzi di Rudi Garcia a Lecce e 0-4 di quelli di Inzaghi a Salerno contro la Salernitana con Lautaro Martinez vero matador (entrato al 54′ ha segnato tutti e quattro i gol dell’Inter)!

Napoli-Real Madrid streaming e tv, orario, classifica e precedenti

Napoli e Real Madrid conducono il Gruppo C di Champions con 3 punti ciascuno dopo le vittorie su Braga (1-2) e Union Berlino (1-0). L’ultima volta di Napoli-Real Madrid è stato il 7 marzo del 2017 con il risultato finale di 1-3 per i blancos.

Con fischio d’inizio alle ore 21:00 si potrà vedere Napoli-Real Madrid in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e INFINITY+. Questa partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

Inter-Benfica streaming e tv, orario, classifica e precedenti

Inter e Benfica sono rispettivamente al terzo e quarto posto nel Gruppo D di Champions. L’Inter ha esordito pareggiando in casa del Real Sociedad (1-1), mentre il Benfica dell’ex juventuno Di Maria ha addirittura perso in casa con Salzburg (0-2). L’ultima volta di Inter-Benfica è stato il 19 aprile di quest’anno ed è finita 3-3.

Con fischio d’inizio alle re 21:00 si potrà vedere Inter-Benfica in diretta streaming in chiaro su Canale 5, e sui canali digitali di Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 253).