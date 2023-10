Ultime Notizie » Atalanta Juventus » Calcio TV: Atalanta-Juventus Streaming, Bologna-Empoli Gratis, dove vedere Partite Oggi. Stasera Roma-Frosinone

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi domenica 1° ottobre 2023. Continua la Seria A 2023-2024 con la sua 7a giornata. Oggi vedremo in campo anche Bologna-Empoli, Udinese-Genoa, Atalanta-Juventus e Roma-Frosinone. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Empoli-Frosinone (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Granadilla Tenerife-Real Madrid (Liga Femminile) – Dazn

12:00 Valadares Gaia-Sporting (Campionato Portoghese Femminile) – Dazn

12:30 Bologna-Empoli (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

La partita Bologna-Empoli, valida per la settima giornata della Serie A 2023/24, si terrà allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 1 ottobre alle ore 12:30. Nelle ultime undici partite giocate tra le due squadre, l’Empoli ha vinto sette volte e ha pareggiato tre volte, dopo una serie di sette partite in cui non era mai riuscito a battere il Bologna. Bologna-Empoli Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251).

12:30 Napoli-Milan (Serie A Femminile) – Dazn

13:00 Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Aston Villa-Manchester United (Women’s Super League) – Dazn

14:00 Almeria-Granada (Liga) – Dazn

14:00 Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Bundesliga Femminile) – Dazn

14:00 Juventus Next Gen-Torres (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

14:00 Casertana-Catania (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

14:00 Olbia-Ancona (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

14:00 Messina-Avellino (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

14:30 Sassuolo-Pomigliano (Serie A Femminile) – Dazn

15:00 Udinese-Genoa (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

L’incontro tra Udinese e Cagliari, valido per il settimo turno di Serie A 2023/24, si terrà domenica 1 ottobre allo stadio Bluenergy Stadium di Udine alle 15:00. Il Genoa ha segnato solo sei gol nelle ultime undici partite contro l’Udinese in Serie A (cinque pareggi, sei sconfitte), dopo che nelle sei partite precedenti contro i friulani aveva segnato esattamente il doppio delle reti (12 gol). Udinese-Genoa Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky).

15:00 Nottingham Forest-Brentford (Premier League) – Sky Sport Arena

15:00 Nizza-Brest (Ligue 1) – Sky Sport (Canale 257)

15:30 Darmstadt-Werder Brema (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 258)

16:15 Sampdoria-Catanzaro (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

16:15 Palermo-Sudtirol (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

16:15 Bari-Como (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

16:15 Alaves-Osasuna (Liga) – Dazn

16:15 Cittadella-Lecco (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

16:15 Cesena-Rimini (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

16:15 Virtus Francavilla-Giugliano (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

16:45 Az-Fortuna Sittard (Eredivisie) – Mola

17:30 Friburgo-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 257)

18:00 Atalanta-Juventus (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La Juventus affronterà l’Atalanta in un match di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate, la Juventus ha vinto senza subire gol.

Se la Juventus riuscirà a ripetere questa prestazione, otterrà una serie di partite consecutive senza reti subite contro l’Atalanta per la prima volta da marzo 2016.per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

18:30 Juventus Women-Sampdoria (Serie A Femminile) – Dazn

18:30 Cremonese-Parma (Serie B) – Dazn, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

18:30 Betis-Valencia (Liga) – Dazn

18:30 Benevento-Crotone (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Foggia-Turris (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

18:30 Juve Stabia-Monopoli (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

18:30 Perugia-Sestri Levante (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Lumezzane-Renate (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

18:30 Chelsea-Tottenham (Women’s Super League) – Dazn

19:00 Boca Juniors-River Plate (Campionato Argentino) – Sportitalia, Mola e Onefootball

19:00 Sporting De Huelva-Barcellona (Liga Femminile) – Dazn

20:45 Roma-Frosinone (Serie A) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

La Roma affronterà il Frosinone nella settima giornata della Serie A 2023/24 allo stadio Olimpico di Roma. La Roma ha sempre vinto contro il Frosinone in Serie A, segnando complessivamente 12 gol e subendone solo 3. L’ultima partita ufficiale tra le due squadre risale al febbraio 2019, con la vittoria della Roma per 3-2 sotto la guida di Eusebio Di Francesco, attuale allenatore del Frosinone. Roma-Frosinone Streaming Gratis per gli abbonati con Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

20:45 Rennes-Nantes (Ligue 1) – Sky Sport Max

20:45 Taranto-Audace Cerignola (Serie C) – Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

20:45 Recanatese-Spal (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

20:45 Picerno-Sorrento (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

21:00 Atletico Madrid-Cadice (Liga) – Dazn

21:00 Coritiba-Athletico Paranaense (Brasileir) – Mola

21:00 Santos-Vasco Da Gama (Brasileir) – Onefootball

23:30 Bragantino-Palmeiras (Brasileir) – Solocalcio, Mola e Onefootball

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.