DIRETTA CALCIO – Il Napoli di De Laurentiis (indagato per falso in bilancio) sconfigge il Lecce in trasferta, nell’anticipo della 7a giornata di Serie A, con un ampio margine di 0-4, superando momentaneamente la Juventus e l’Atalanta in classifica e arrivando a -1 dalle due milanesi. Alle 18 si gioca Milan-Lazio e alle 20:45 si gioca Salernitana-Inter.

Il Lecce subisce una sconfitta casalinga e si ferma a 11 punti. Il Napoli si porta in vantaggio con una punizione di Zielinski e un gol di testa di Ostigard lasciato completamente libero dalla difesa leccese in area con il portiere che non tenta nemmeno di deviare il pallone.

Nel secondo tempo, Osimhen (arrivato a Napoli con una plusvalenza sotto indagine) segna un gol ancora con un errore del portiere Falcone che anche in questo non tenta nemmeno di deviare il pallone con le mani. Nei minuti finali segnano anche Gaetano e Politano (su calcio di rigore): completano la vittoria del Napoli a Lecce.

Il tabellino di Lecce-Napoli 0-4 risultato esatto finale

Marcatori Gol: 16′ Ostigard, 51′

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (61′ Dorgu); Rafia (61′ Oudin), Ramadani, Blin (61′ Joan Gonzalez); Almqvist (82′ Corfitzen), Krstovic, Strefezza (71′ Piccoli). Allenatore: D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Oliveira; Anguissa, Lobotka (75′ Cajuste), Zielinski (83′ Gaetano); Lindstrom (58′ Politano), Simeone (45′ Osimhen), Kvaratskhelia (58′ Raspadori). Allenatore: Garcia.

Arbitro: Luca PAIRETTO. Ammoniti: 17′ Simeone per fallo su Gendrey, 33′ Kvaratskhelia per fallo su Rafia, 36′ Gallo per fallo su Zambo-Anguissa, 81′ Joan Gonzalez per fallo su Zambo Anguissa. 67′ ammonito il tecnico D’Aversa per aver buttato il pallone in campo.

Il punto della situazione sulla plusvalenza di Victor Osimhen al Napoli

Gli inquirenti stanno indagando su un contratto firmato da Lilla e Napoli il 28 luglio 2020. Il contratto prevedeva un costo totale di 71.246.819,34 euro per il passaggio di Victor Osimhen al Napoli e comprendeva anche i trasferimenti di quattro giocatori del Napoli a Lilla.