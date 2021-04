Ultime Notizie » Alieni » Marte: continuano le Anomalie sul Pianeta Rosso

Marte sta diventando ogni giorno più interessante: le anomalie continuano sul pianeta vicino e inoltre, oggi abbiamo “un visitatore che guarda” Perseverance e il drone elicottero Ingenuity.

Il Rover Perseverance della NASA, atterrato in sicurezza sulla superficie marziana il 18 febbraio, trasporta l’elicottero “Ingenuity”. Il Rover ha lanciato Ingenuity sulla superficie di Marte, dove avrebbe dovuto sopravvivere a temperature fino a meno 130 gradi Fahrenheit (meno 90 gradi Celsius).

Una volta selezionato il campo d’aviazione insieme al team della missione Perseverance, la navicella ha iniziato a dispiegarsi lentamente da sotto il rover. Più recentemente, sabato scorso, l’elicottero è finalmente atterrato dopo che Perseverance lo ha lasciato cadere di 10 centimetri sulla superficie marziana.

Ma una volta che il Rover ha lasciato cadere l’elicottero, qualcosa sembra osservare il processo, e naturalmente non sarebbe umano o terrestre o … è possibile che lo sia? Cosa c’era all’orizzonte guardando l’evento?

L’elicottero

Mars Ingenuity , arrivato con il Rover Perseverance , è il primo volo a motore e controllato in un altro mondo. Durante il processo di spiegamento dell’elicottero, un’anomalia sconosciuta può essere vista sospesa in aria e vicino a una montagna.

A prima vista sembra essere addirittura un possibile uccello, ma naturalmente non crediamo che lo sia già, che gli esperti dicono che Marte è un pianeta morto. Quindi se scartiamo che è un uccello, ci rimane una macchia che è stata impregnata nella fotocamera del Rover, ma non può nemmeno essere una macchia, poiché negli scatti seguenti non compare.

Cosa stava succedendo in quel momento lì? Forse un UFO? Un’entità biologica che vive nei cieli di Marte?