Ultime Notizie » Alieni » Chitauri: Credo Mutwa e la storia degli Dei Rettili che regnarono in Africa

Per decenni, gli anziani di qualsiasi tribù del mondo affermano di avere le chiavi della conoscenza. Da queste diverse tradizioni si parla di esseri conosciuti come “Chitauri“, ossia “Esseri rettiliani che controllano l’umanità“. La parola “Chitauri” significa “coloro che fanno la legge“. Si ritiene che questi esseri ci abbiano fatto molte cose quando sono arrivati ​​sulla Terra.

Secondo lo zulu “Sanasi”, Credo Mutwa (Vusamazulu Credo Mutwa era un sangoma Zulu del Sud Africa. Era conosciuto come autore di libri che attingono alla mitologia africana, al folclore tradizionale zulu, agli incontri extraterrestri e ai suoi incontri personali), i Chitauri discendevano da enormi navi e avevano l’aspetto di terrificanti rettili.

Chitauri: rettiliani nelle antiche tribù africane

Lo sciamano li ha descritti come creature alte 3 metri con diverse classi sociali. La classe superiore o reale, sono quei Chitauri che avevano diverse corna in testa, avevano ali e una coda enorme. A differenza del guerriero o della classe inferiore, che aveva grandi occhi con pupille verticali, una faccia arrotondata, senza corna, ali o code. Gli sciamani africani preservano l’intera storia dell’antica cultura delle loro tribù. Informazioni che hanno tentato di essere cancellate in diverse occasioni. Queste leggende ci raccontano situazioni molto simili a ciò che la religione e la Bibbia dettano, ma da una prospettiva diversa.

Credo Mutwa (Nascita: 21 luglio 1921, Municipalità distrettuale di Zululand, Sudafrica – Morte: 25 marzo 2020, Kuruman Hospital, Kuruman, Sudafrica) inizia il suo racconto descrivendo i primi giorni del mondo. Questo era solo coperto da una coltre di nebbia. Le persone non potevano vedere il sole, tranne che per una luce fioca. Una pioggerella costante cadeva in continuazione e la luce della luna era apprezzata come un artiglio che illuminava a malapena il cielo notturno. C’erano grandi foreste e giungle che coprivano la Terra e le persone vivevano in armonia con il mondo. Alcune leggende dicono che gli esseri umani non avevano la capacità di parlare e comunicare attraverso la telepatia.

I Chitauri, poi, apparivano in “grandi coppe volanti” che emettevano un rumore terribile, attraversando il fuoco nel cielo. Questi esseri dissero agli umani che erano i “Grandi Dei del Cielo” e che sarebbero stati incaricati di dare loro grandi doni. Questi “doni” includevano la perdita di qualunque capacità mentale possedessero. Non avevano più la telepatia, né il potere di viaggiare spiritualmente o vedere il passato e il futuro. Questi sono stati sostituiti dalla capacità di parlare. Tuttavia, gli umani hanno visto come questa nuova abilità li divideva, poiché i Chitauri creavano le lingue per impedire loro di essere compresi.

Re e schiavitù

Oltre alle grandi controversie sulle diverse lingue, scelsero anche uomini che avrebbero governato il resto, punendo chiunque non avesse obbedito loro.

Ciò ha causato la comparsa di sentimenti che non erano mai stati espressi; insicurezza, paura, rabbia. In questo modo l’uomo ha iniziato a costruire villaggi, separandosi ulteriormente dall’unità che li caratterizzava. A poco a poco, il mondo ha cominciato a dividersi in confini difesi dal fuoco e dalla morte.

Con questa separazione è nata l’avidità. Ogni villaggio voleva essere più potente dell’altro e questo era possibile solo attraverso la ricchezza. I Chitauri hanno anche costretto gli umani a scavare la Terra; le donne umane cercavano minerali e metalli preziosi. È così che sono stati scoperti l’oro, il rame e l’argento e, di questi, nuovi materiali mai visti prima.

Questi esseri erano anche responsabili della rimozione della coltre di nebbia che esisteva nei cieli. Così, gli umani hanno visto le stelle per la prima volta. Usando lo stupore della gente, i Chitauri hanno detto quanto segue:

“Da ora in poi le persone della Terra devono credere che Dio è in Cielo e devono fare cose su questa Terra per compiacere questo Dio che è in Cielo”.

I Rettiliani continuano a governare il mondo?

All’inizio, gli esseri umani credevano che Dio vivesse sulla Terra, perché tutto è cresciuto da essa. Tuttavia, l’umanità ora crede che un regno abita i cieli. La convinzione che il nostro Dio abitasse un regno sotterraneo risale a migliaia di anni fa e infatti si credeva che fosse una donna. Ecco perché è stata chiamata “La Madre Cosmica“.

Una leggenda affascinante che mantiene molte similitudini con altre storie antiche di diverse civiltà, in particolare con quella degli Anunnaki nell’antica Sumeria. Ha anche alcune somiglianze con la Bibbia, come l’introduzione del linguaggio come oggetto di divisione tra le razze. E adesso la domanda finale per aprire un dibattito tra i nostri lettori: i rettiliani continuano a governare il mondo?