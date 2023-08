Ultime Notizie » Arabia Saudia » Cristiano Ronaldo diventa Re d’Arabia: doppietta e vittoria nella Champions League del Medio Oriente

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ha vinto la Champions araba dopo aver sconfitto Al-Hilal per 2-1 ai tempi supplementari. Ronaldo ha segnato il gol di testa decisivo nel secondo tempo supplementare. Al-Nassr ha pareggiato 1-1 nel tempo regolamentare nonostante l’espulsione di un giocatore. Al-Hilal non è riuscito a sfruttare il vantaggio numerico. La partita è stata caotica e piena di tensione. CR7 ha dimostrato di essere il vero re dell’Arabia.

Cristiano Ronaldo è campione anche in Arabia Saudita

Il Al-Nassr di Cristiano Ronaldo è riuscito a trionfare nella Champions araba dopo aver battuto Al-Hilal per 2-1 ai tempi supplementari. I primi 90 minuti si sono conclusi sul punteggio di 1-1 e Al-Nassr è riuscito a pareggiare nonostante fosse in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di un giocatore. Cristiano Ronaldo ha segnato il gol decisivo di testa durante i tempi supplementari, assicurandosi così la sua personale Champions. Al-Hilal non è riuscito a gestire né il vantaggio né la superiorità numerica, pagando un prezzo elevato.

Primo tempo

Nel primo tempo, Al-Hilal è sembrato più coinvolto nel gioco e ha creato problemi alla porta difesa da Nawaf con un tiro di Neves dalla distanza. Al-Dawsari ha avuto un’occasione chiara dopo un’ottima azione, trovandosi faccia a faccia con il portiere di Al-Nassr. Mané e Ronaldo sono stati poco coinvolti e tutto sembrava andare bene per Jorge Jesus.

Tuttavia, Brozovic ha preso il controllo del gioco e la sua traversa quasi ha portato al gol di Fofana. Il centrocampista croato è stato il migliore nel primo tempo e avrebbe potuto aprire le marcature dopo un cross di Fofana, che è stato molto attivo nei primi 45 minuti. Nel frattempo, Cristiano ha avuto solo poche occasioni di segnare su azioni aeree.

Dopo una preoccupazione per Ruben Neves, che sembrava non poter continuare, e un cartellino giallo per Brozovic, che era arrabbiato e rischiava l’espulsione, la finale della Arab Club Champions Cup è arrivata all’intervallo.

Secondo tempo

La tensione era palpabile nello stadio King Fahd, pieno zeppo e con tanta parità sia sugli spalti che sul campo.

Il secondo tempo è stato caotico, con l’assenza di gol e tranquillità del primo tempo che hanno lasciato spazio al caos. Il gol di Al-Hilal è arrivato dopo una confusione difensiva di Al-Nassr, permettendo a Malcom di segnare. Il suo gol è stato celebrato con un “Siuuu” alla Cristiano Ronaldo, portando Al-Hilal in vantaggio.

La partita è poi degenerata in un caos, culminando con l’espulsione di Alamri al 70′ per un fallo su Malcom quando stava per andare da solo verso la porta. Ma quando sembrava che Al-Nassr fosse in difficoltà, è entrato in scena Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha segnato un gol di testa dopo un cross laterale, dando speranza alla sua squadra. Durante i tempi supplementari, Ronaldo ha segnato il gol della vittoria dopo un tiro di Fofana che ha colpito la traversa.

Da lì in poi, i giocatori di Luis Castro hanno difeso eroicamente respingendo ogni pallone che Al-Hilal mandava in area. Ronaldo stesso è uscito per infortunio e non ha potuto terminare la partita, che Al-Nassr avrebbe potuto chiudere con un contropiede mal gestito. Così si è conclusa la Coppa dei Campioni araba per club (Arab Club Champions Cup) allo stadio King Fahd (davanti a 68 mila spettatori), con Cristiano Ronaldo che si conferma il vero re dell’Arabia.