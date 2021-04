Ultime Notizie » Manchester City » PSG-Manchester City Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

PSG Manchester City Streaming Gratis e Diretta TV. Il Paris SG di Mauricio Pochettino ed il Manchester City di Pep Guardiola si sfidano al Parco dei Principi per l’andata della semifinale di Champions League che si giocherà al Parco dei Principi.

Neymar: “Sarà una partita difficile. È una grande squadra da affrontare. Proveremo a giocare nel miglior modo possibile. Mi sento benissimo, sono felice. Farò di tutto per guidare la squadra verso la finale”. Di seguito le formazioni e dove vedere PSG Manchester City streaming e tv.

⚽ Probabili Formazioni PSG Manchester City

Pep Guardiola in conferenza stampa: “Neymar? Non c’è solo lui: il Paris Saint-Germain ha giocatori eccezionali che noi cercheremo di fermare. Noi abbiamo un gioco e lo proporremo, come facciamo sempre: vogliamo portare a casa un risultato positivo. Cercheremo di imporci, anche per evitare pericoli. Ho imparato da Johann Cruyff che bisogna godersi la partita e prendersi le proprie responsabilità: lo faremo”.

Mauricio Pochettino prima della partita: “Foden? Lo conosciamo molto bene. È un giocatore da tenere d’occhio. Abbiamo delle idee su come fermarlo ma è una sfida enorme, come lui ce ne sono altri bravi, da Mahrez a De Bruyne, e poi Sterling, Agüero, Gabriel Jesus… Bernat e Alex sono fuori. Il resto è disponibile. Non sappiamo se sarà più difficile o se vinceremo. La cosa più importante sono i 180 minuti per decidere chi arriva in finale, dobbiamo essere la squadra migliore”.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Guardiola.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Pep Guardiola sta per condurre la sua ottava semifinale di Champions League, la cifra più alta per un allenatore e condivisa con José Mourinho. Di fatto, nessun allenatore spagnolo è riuscito da arrivare alla finale in più di due occasioni, anche se guardiola non ottiene di disputarla dal 2011-2012 (Barcellona, 3-1 sul Manchester United).

PSG Manchester City Diretta: Canale TV e dove vederla

PSG Manchester City in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere PSG Manchester City Streaming Gratis invece di Rojadirecta

La partita non si puòperchè considerata illegale in Italia. Niente partita in chiaro su Canale 5.

PSG Manchester City streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

PSG Manchester City non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 come successo ieri per Real Madrid-Chelsea e quindi non si potrà guardare nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Il PSG è soltanto la terza squadra francese a raggiungere le semifinali di Champions League in stagioni consecutive, dopo il Saint Etienne nel 1975 e 1976 e l’Olympique Marsiglia nel 1990 e 1991. Il Manchesert City ha vinto nove delle sue dieci partite di Champions League in questa stagione (1 pareggio), due in più di ciascuna delle altre semifinaliste. Nessuna squadra inglese ha vinto più di 10 partite nella stessa edizione dal formato attuale, mentre il Real Madrid nel 2011-2012 è l’unico delle cinque squadre che hanno vinto altrettanto in un solo torneo a non aver sollevato la coppa.