Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates: “l’umanità non è pronta per una nuova pandemia, c’è una sola soluzione”

Bill Gates sottolinea che la pandemia Coronavirus COVID-19 ha causato una battuta d’arresto significativa nei tassi di vaccinazione infantile di routine, ampliato il divario educativo tra nazioni ricche e povere e aumentato le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari.

Il fondatore di Microsoft Bill Gates crede che l’umanità non sia preparata ad affrontare una nuova pandemia, a meno che non si facciano sforzi per creare vaccini più rapidamente.

Nel nuovo rapporto della Fondazione Bill e Melinda Gates pubblicato lunedì, il filantropo si è detto “un po’ preoccupato che ora venga prestata meno attenzione di quanto si aspettasse per prepararsi a rispondere alla pandemia”.

Attraverso un’analisi esauriente dei progressi globali nell’accesso ai vaccini, alla riduzione della povertà e ad altri problemi di salute, il rapporto ha rilevato che la pandemia di COVID-19 ha causato una battuta d’arresto significativa nei tassi di vaccinazione infantile di routine, ha ampliato il divario educativo tra nazioni ricche e nazioni povere e aumento delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari.

D’altra parte, il rapporto invita i leader mondiali a effettuare gli investimenti a lungo termine necessari per sviluppare e produrre vaccini e migliorare le infrastrutture sanitarie pubbliche, in particolare nei paesi a basso reddito.

“L’unica vera soluzione a questo problema è avere fabbriche in grado di produrre dosi sufficienti di vaccini per tutti in 100 giorni. È fattibile”.

La soluzione di Bill Gates:

Nelle conversazioni con i media, il direttore esecutivo della Fondazione Gates, Mark Suzman, ha affermato che la maggior parte dei paesi ricchi in gran parte vaccinati vedrà una ripresa del reddito pro capite prima della crisi “quest’anno”. Mentre, al contrario, due terzi dei paesi in via di sviluppo continueranno a essere al di sotto dei loro indicatori del 2019 e alcuni di loro “affronteranno molti altri anni prima di tornare ai livelli del 2019”.

Infine, Suzman conclude che le conseguenze economiche della pandemia rallenteranno anche i progressi verso l’uguaglianza di genere, sia nelle nazioni povere che in quelle ricche, poiché le donne sono state colpite in modo sproporzionato dalla crisi.

“13 milioni di posti di lavoro in più sono stati persi in tutto il mondo per le donne rispetto agli uomini”, ha spiegato Suzman. “Le donne sopportano anche il peso delle responsabilità assistenziali sia nel mondo ricco che in quello povero”.