Ludogorets Inter streaming gratis link. Esordio in Europa League per l’Inter di Antonio Conte, cui prima di Natale non è riuscita la conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions nel girone che vedeva opposti ai nerazzurri il Barcellona, il Borussia Dortmund e lo Slavia Paraga. Avversari dei nerazzurri oggi i bulgari del Ludogorets, che invece hanno superato il proprio girone di Europa League formato da Ferencvaros, CSKA Mosca e dell’altra qualificata Espanyol. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Ludogorets Inter streaming e diretta tv.

Ludogorets Inter Streaming Live: le ultime notizie sulle formazioni.

Conte pensa al turnover: in sette a casa. Padelli ancora tra i pali. Bastoni out per colpa della febbre. In difesa spazio a Ranocchia, sulle fasce chance per Moses e Biraghi. Eriksen dovrebbe partire dall’inizio, con Lukaku in panchina e Sanchez accanto a Lautaro in attacco.

Le nostre probabili formazioni di Ludogorets Inter:

Ludogorets (4-2-3-1): Renan, Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha, Dyakov, Biton, Tchibota, Jorginho, Bakalov, Swierczok. Allenatore Vrba.

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez.

Allenatore Conte.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Ludogorets Inter Streaming Gratis Link Online senza Rojadirecta.



Ludogorets Inter in diretta tv a partire dalle ore 18:55 di oggi giovedì 20 febbraio 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 e quindi neanche in streaming gratis online.

Ludogorets Inter, alcune cosa da sapere.

Sarà il primo incontro ufficiale tra Ludogorets e Inter. La squadra bulgara ha perso entrambe le partite giocate contro un avversario italiano, ovvero il Milan nei sedicesimi di finale 2017-18 di Europa League. I rossoneri vinsero l’andata in trasferta per 0-3 e il ritorno per 1-0 a San Siro. L’Inter non ha mai perso contro una squadra bulgara in qualsiasi competizione europea; tuttavia l’Inter non affronta una squadra bulgara (Etar Veliko Tarnovo) dalla stagione 1974-75 nel primo turno di Coppa Uefa. I nerazzurri pareggiarono 0-0 l’andata in Bulgaria e vinsero 3-0 il ritorno al Meazza.