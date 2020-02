Dove vedere le partite di calcio in tv Ludogorets-Inter, Roma-Gent e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo assieme a Facebook Live-Streaming, Periscope e Video YouTube. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

18:55 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

18:55 Diretta Ludogorets-Inter (UEFA Europa League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Esordio in Europa League per l’Inter di Antonio Conte, cui prima di Natale non è riuscita la conquista di un posto negli ottavi di finale di Champions nel girone che vedeva opposti ai nerazzurri il Barcellona, il Borussia Dortmund e lo Slavia Paraga. Avversari dei nerazzurri oggi i bulgari del Ludogorets, che invece hanno superato il proprio girone di Europa League formato da Ferencvaros, CSKA Mosca e dell’altra qualificata Espanyol.

Diretta Ludogorets Inter su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Bruges-Manchester United (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

18:55 Getafe-Ajax (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

18:55 Eintracht-Salisburgo (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Diretta Goal (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Roma-Gent (UEFA Europa League) – Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Dopo le delusioni del campionato, torna in campo la Roma di Paulo Fonseca in Europa League, dove per una gara valevole per i sedicesimi di finale affronta il Gent. I giallorossi hanno superato nei gironi eliminatori il Borussia Monchengladbach e il Wolfsberger accedendo alla fase ad eliminazione diretta insieme al Basaksehir. Anche il Gent era già in questo torneo, e prima di affrontare la Roma ha superato nel girone Saint-Etienne ed Oleksandria chiudendo primo.

Diretta Roma Gent su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Olympiacos-Arsenal (UEFA Europa League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Wolverhampton-Espanyol (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Bayer Leverkusen-Porto (UEFA Europa League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

Gli abbonati di SkyGo DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di SkyGo sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming di Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo l’anticipo della 25a giornata di Serie A Brescia-Napoli delle 20:45. Ricordiamo che sabato sera si gioca Fiorentina-Milan, anticipata alle 18 da Spal-Juventus. Domenica a pranzo c’è Genoa-Lazio, alle 15 Atalanta-Sassuolo e alle 20:45 Inter-Sampdoria. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.