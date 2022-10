Dove vedere Verona-Roma Streaming Gratis. Posticipo delle 18:30 di oggi lunedì 31 ottobre valido per la 12a giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno e questo pomeriggio punteranno al riscatto, anche se le situazioni di classifica sono diametralmente opposte. Dopo le partite di sabato e domenica, la Roma è stata raggiunta dalla Juventus al sesto posto (22 punti), due in meno di Lazio e Inter (adesso a 24). L’Hellas invece è ultimo in classifica con la Cremonese ed è reduce da ben sei sconfitte di fila. Presenta anche una delle difese più battute del torneo con 21 reti al passivo. Di seguito le informazioni per vedere Verona-Roma streaming gratis e video live tv.

La Roma arriva da tre vittorie consecutive in trasferta in Serie A e non ne colleziona almeno quattro nel massimo campionato fuori casa dal finale del campionato 2019/20 (quello concluso tra luglio e agosto).

Verona-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il terzino destro del Verona Davide Faraoni ha segnato due gol contro la Roma (record alto parimerito personale), ma il suo vero obiettivo qui potrebbe essere quello di fermare Tammy Abraham, che giovedì scorso ha segnato il gol di apertura della Roma ed ha segnato in trasferta i suoi ultimi due gol in campionato.

⚽ Le probabili formazioni di Verona-Roma

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Terracciano, Hongla, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna. Indisponibili: Coppola, Doig, Hrustic, Ilic, Lazovic, Piccoli. Squalificati: nessuno

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato. Indisponibili: Darboe, Paulo Dybala, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Sacchi. Guardalinee: Vivenzi-Cipressa. 4° Uomo: Baroni. VAR: Maresca. Assistente VAR: Aureliano.

Dove vedere Verona-Roma in TV

Verona-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire il match anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca DAZN affidata a Gabriele Giustiniani con Emanuele Giaccherini al commento tecnico.

Verona-Roma Streaming Gratis senza Rojadirecta



Verona-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per guardare Verona-Roma streaming online

