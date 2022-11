Ultime Notizie » halloween » Un attore e cantante K-Pop tra le vittime della calca assassina di Halloween a Seoul

Lee Ji Han, un attore e cantante K-pop sudcoreano, è stato una delle vittime della calca assassina avvenuta la notte del 30 ottobre a Seoul, che ha provocato almeno 155 morti e 152 feriti. La notizia è stata resa pubblica, come riportato dal portale sudcoreano Soompi, dopo che molti dei suoi ex co-protagonisti di ‘Produce 101 Season 2’, un reality show musicale del 2017, hanno espresso le loro condoglianze sui social media.

Successivamente, l’agenzia di Lee, 935 Entertainment, ha confermato la sua scomparsa ai media locali.

L’artista 24enne è diventato famoso nel mondo dello spettacolo nel suo paese per la sua partecipazione al suddetto programma e ha debuttato come attore in una drammatica web serie nel 2019.

La tragedia di Seoul è avvenuta durante i festeggiamenti di Halloween, dopo che una folla è avanzata attraverso uno stretto vicolo nei pressi dell’Hamilton Hotel, situato in una rinomata zona della vita notturna. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato un periodo di lutto nazionale per le vittime e la calca è stata definita la più letale nella storia del paese.